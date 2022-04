Health Care Tips: कान में अक्सर रहती है खुजली की समस्या तो न करें इसे अनदेखा, हो सकते हैं ये इन गंभीर बीमारियों के लक्षण

Health Care Tips: कान में होने वाली खुजली को आमतौर पर हम आम समझ के अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जानिए ये किन बीमारियों के हो सकते हैं लक्षण और कैसे किया जा सकता है कान में खुजली होने की समस्या से खुद का बचाव।

कान में खुजली होना एक आम बात है, लेकिन यदि इस समस्या से आप बेहद परेशान हो गए हैं वहीं कान में खुजली होने की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है तो इसके होने के पीछे भी कई सारे गंभीर कारण हो सकते हैं। कान में लगातार खुजली करने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, वहीं कान में से खून भी आ सकता है, इसलिए इस समस्या को अनदेखा न करें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। जानिए कान में यदि लगातार खुजली हो रही है तो ये कौन सी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं और अपना बचाव आप कैसे कर सकते हैं।

