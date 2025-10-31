New Bacterium Behind in Whooping Cough : भारत में इस खांसी के 13 मिलियन मामले, जानिए क्या है ये, डॉक्टर ने बताया बचने का उपाय

इस बीमारी को पर्टूसिस (Pertussis) कहा जाता है, जो एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है। इसमें मरीज को बहुत तेज और लगातार खांसी होती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। कई बार खांसी के बाद मरीज को हूप जैसी तीखी आवाज के साथ सांस लेनी पड़ती है, जिससे इसका नाम Whooping Cough पड़ा। यह बीमारी पहले बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण हुआ करती थी। 20वीं सदी के आरंभ में इसकी मृत्यु दर करीब 10% तक थी। अब एक बार फिर इस बीमारी ने अपना रूप बदलकर भारत में चिंता पैदा कर दी है।