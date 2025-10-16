Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

सावधान: एक खांसी के लिए ‘110 सिरप’, कौन सी देनी… डॉक्टर भी कंफ्यूज !

MP News: कोई कहता है कि खांसी में दो दिन में आराम, तो कोई साइड इफेक्ट फ्री होने का दावा करता है, मगर हकीकत ये है कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं।

2 min read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 16, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: खांसी एक आम बीमारी है, लेकिन इसका इलाज आम आदमी के लिए सबसे बड़ी उलझन बन गया है। बाजार में खांसी की दवाओं की भरमार है। लगभग 110 के आसपास खांसी के सिरप अलग-अलग कंपनियों के बाजार में उपलब्ध हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन सी दवा सच में काम करती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए? हर ब्रांड अपने-अपने दावे करता है। कोई कहता है कि दो दिन में आराम, तो कोई साइड इफेक्ट फ्री होने का दावा करता है, मगर हकीकत ये है कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं।

खांसी की परेशानी बढ़ी

कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर सिर्फ घर के नुस्खों और भाप की सलाह देते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सही सिरप बच्चे की उम्र और खांसी की वजह पर निर्भर करता है। इस सीजन में अधिकांश बच्चों में खांसी की परेशानी बढ़ी हुई है। इसके चलते बच्चों को उनके माता-पिता डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो कोई डॉक्टर कहता है कि हनी सिरप दो, तो कोई एंटीबायोटिक से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन हर बच्चे की बॉडी अलग है, इसलिए वही दवा सब पर असर करे, ये जरूरी नहीं है। ऐसे में माता-पिता दवा खरीदते-खरीदते परेशान हो जाते हैं।

विशेषज्ञ देते हैं यह सलाह

-अगर खांसी पांच दिन से ज्यादा चले या बुखार के साथ हो, तो तुरंत जांच करवाएं।

-बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न दें।

-पुरानी रखी हुई दवा को न दें।

-संतुष्ट होने के बाद दवा का करते है चयन

मरीज को देखने के बाद ही डॉक्टर संतुष्ट होकर दवा लिखते हैं। एक पर्चे में कई दवाएं होती हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ दवाएं दूसरे स्थानों पर मेडिकल पर न मिलें। लेकिन अधिकांश बड़े मेडिकल पर सभी दवाएं मिल जाती हैं। कई बार खांसी का प्रकार अलग हो सकता है। इसलिए दवाएं बदली हुई होती हैं।- डॉ दीपक अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ

खांसी को सही होने में पांच से सात दिन का समय लगता है। अक्सर खांसी गर्म पानी और काढ़ा के इस्तेमाल से सही हो जाती है। वहीं बलगम वाली खांसी में दवा देनी पड़ती है। यह बात सही है कि जो डॉक्टर ब्रांड की दवा लिखता है। वह डॉक्टर के आसपास ही मिलती है। इसका कारण यह है कि वह दवा दूसरी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में यह दवा डॉक्टर नहीं लिखते हैं।- डॉ. घनश्याम दास, शिशु रोग विशेषज्ञ

माता-पिता की बढ़ी मुश्किल

मेडिकल से सीधे सिरप खरीदकर बच्चों को न पिलाएं, बाजार में मची होड़ से सिरप के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बच्चों की बॉडी अलग-अलग होती है

ये भी पढ़ें

निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस
इंदौर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सावधान: एक खांसी के लिए ‘110 सिरप’, कौन सी देनी… डॉक्टर भी कंफ्यूज !

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM ई-बस: एमपी के इस शहर में 10 रूटों पर दौड़ेंगी 60 इलेक्ट्रिक बसें

PM e-bus service
ग्वालियर

एनओसी दिखाकर बेचा सपना, बाद में मिला धोखा, ईस्ट पार्क के बीच से निकाल दिया रास्ता, जंगलात की जमीन भी दबाई

The township was sold under the false pretense of being within the four-walled boundary. Residents also complained about the fraudulent activities in the East Pak Avenue project.
ग्वालियर

कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 6 दवाएं बैन, आप तो नहीं ले रहे ये मेडिसिन?

Cough Syrup Case
ग्वालियर

उत्तरी हवा की हुई एंट्री, अगले 2 दिनों में तेजी से गिरेगा तापमान, Alert

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

अब एमपी में बच्चों को दिए जाने वाले इस सिरप में मिले कीड़े, वितरण पर लगी रोक

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.