सावधान: एक खांसी के लिए ‘110 सिरप’, कौन सी देनी… डॉक्टर भी कंफ्यूज !

कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर सिर्फ घर के नुस्खों और भाप की सलाह देते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सही सिरप बच्चे की उम्र और खांसी की वजह पर निर्भर करता है। इस सीजन में अधिकांश बच्चों में खांसी की परेशानी बढ़ी हुई है। इसके चलते बच्चों को उनके माता-पिता डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो कोई डॉक्टर कहता है कि हनी सिरप दो, तो कोई एंटीबायोटिक से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन हर बच्चे की बॉडी अलग है, इसलिए वही दवा सब पर असर करे, ये जरूरी नहीं है। ऐसे में माता-पिता दवा खरीदते-खरीदते परेशान हो जाते हैं।