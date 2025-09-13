New Human Organ Discovered: वैज्ञानिकों ने शरीर में नए अंगों की कर दी खोज, कैंसर के इलाज में मिलेगी मदद, किया दावा

रिपोर्ट्स के अनुसार, इन ग्लैंड्स का आकार करीब 1.5 इंच है और ये "Torus Tuberius" नामक कार्टिलेज संरचना के ऊपर स्थित हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इनका कार्य गले के ऊपरी हिस्से को नम बनाए रखना हो सकता है, जिससे निगलने और बोलने जैसी क्रियाओं में आसानी होती है। यह खोज कैंसर रोगियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है। जब सिर और गले के कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी से किया जाता है, तो डॉक्टर लार ग्रंथियों को नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। इन नई ग्रंथियों के बारे में जानकारी होने से अब उन्हें भी सुरक्षित रखने के उपाय किए जा सकेंगे। इससे इलाज के दुष्प्रभाव जैसे मुंह सूखना, निगलने में दिक्कत और स्वाद में बदलाव जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। करीब 100 मरीजों पर की गई इस स्टडी के निष्कर्ष मेडिकल जर्नल "Radiotherapy and Oncology" में छपे हैं।