New Human Organ Discovered: वैज्ञानिकों ने शरीर में नए अंगों की कर दी खोज, कैंसर के इलाज में मिलेगी मदद, किया दावा

New Human Organ Discovered: दुनियाभर में अलग-अलग सेक्टरों में रिसर्च और खोज की जा रही है। खासकर मेडिकल सेक्टर में नई दवाएं और रोग के इलाज से के लिए दुनियाभर में बड़े स्तर पर रिसर्च की जा रही है। ऐसे ही एक रिसर्च के दौरान बहुत बड़े खोज का दावा किया जा रहा है। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने मेडिकल साइंस में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। एक रिसर्च के दौरान, जो प्रोस्टेट कैंसर के इलाज से जुड़ी थी, वैज्ञानिकों ने इंसानी गले में एक अब तक अनदेखा अंग खोज निकाला। यह नया अंग असल में दो लार ग्रंथियां (salivary glands) हैं जो पहले कभी सामने नहीं आई थीं। इनका नाम "Tubercular Salivary Glands" रखा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह नई खोज नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टिट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि ये लार ग्रंथियां गले के उस हिस्से में स्थित हैं जो नाक के पीछे के हिस्से के पास होता है, जिसे "Nasopharynx" कहा जाता है। अब तक इस क्षेत्र को खाली माना जाता था, लेकिन नई स्टडी में साफ हो गया है कि यहां भी एक अहम अंग मौजूद है। इस खोज में आधुनिक इमेजिंग तकनीक "PSMA PET-CT" का इस्तेमाल किया गया, जिसे आम तौर पर प्रोस्टेट कैंसर(Prostate Cancer) की जांच में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेडियोएक्टिव ट्रेसर का उपयोग होता है, जो खास प्रकार के प्रोटीन (PSMA) से बाइंड हो जाता है और इमेजिंग में उन कोशिकाओं को हाइलाइट करता है। इसी तकनीक के दौरान वैज्ञानिकों ने इन नई ग्रंथियों को देखा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इन ग्लैंड्स का आकार करीब 1.5 इंच है और ये "Torus Tuberius" नामक कार्टिलेज संरचना के ऊपर स्थित हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इनका कार्य गले के ऊपरी हिस्से को नम बनाए रखना हो सकता है, जिससे निगलने और बोलने जैसी क्रियाओं में आसानी होती है। यह खोज कैंसर रोगियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है। जब सिर और गले के कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी से किया जाता है, तो डॉक्टर लार ग्रंथियों को नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। इन नई ग्रंथियों के बारे में जानकारी होने से अब उन्हें भी सुरक्षित रखने के उपाय किए जा सकेंगे। इससे इलाज के दुष्प्रभाव जैसे मुंह सूखना, निगलने में दिक्कत और स्वाद में बदलाव जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। करीब 100 मरीजों पर की गई इस स्टडी के निष्कर्ष मेडिकल जर्नल "Radiotherapy and Oncology" में छपे हैं।