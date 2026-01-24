Nipah Virus High Alert: अगली महामारी का डर? कोरोना से भी जानलेवा वायरस ने दी दस्तक! 5 केस मिलने के बाद 100 लोग क्वारंटाइन

Nipah Virus High Alert: निपाह वायरस का नाम आज हर कोई जानता है। यह जिस तरीके से फैल रहा है, हर कोई इससे बचना चाहता है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, झारखंड और तमिलनाडु सहित दक्षिण के लगभग सभी राज्यों में इसने तहलका मचा रखा है। पश्चिम बंगाल में निपाह के 5 सक्रिय मामले मिलने के बाद 100 लोगो को क्वारंटाइन किया गया है। सोचने की बात यह है कि यह खतरनाक वायरस कोरोना की तरह संपर्क में रहने वालों को ज्यादा प्रभावित करता है। डॉक्टर और नर्स इसके शिकार ज्यादा होने की संभावना में रहते हैं।