ना दवा, ना डाइट! सिर्फ एक ट्रीटमेंट से Heart रह सकता है फिट और घटेगा कोलेस्ट्रॉल

वैज्ञानिकों ने एक छोटे से ट्रायल में ऐसे लोगों पर यह तकनीक आजमाई, जिनका कोलेस्ट्रॉल दवाइयों के बावजूद कम नहीं हो रहा था। इस तकनीक से लीवर (यकृत) के एक जीन ANGPTL3 को बंद कर दिया गया। वही जीन जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। नतीजा यह हुआ कि मरीजों का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों लगभग आधे हो गए। इसका मतलब है कि भविष्य में एक बार का जीन एडिट करने से ही लोगों को रोज की दवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि अभी ये रिसर्च शुरुआती चरण में है, इसलिए लंबे समय तक इसकी सुरक्षा पर नजर रखनी होगी।