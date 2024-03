उत्तर भारत में लोगों की डाइट में पोषक तत्वों की कमी, बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है

उत्तरी भारत में रहने वाले लोगों के खानपान में जरूरी पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। एक अध्ययन के अनुसार, यहां रहने वाले लोग सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन जैसे जरूरी तत्वों का सेवन या तो बहुत कम कर रहे हैं या फिर निर्धारित मात्रा से ज्यादा कर रहे हैं।

North Indians Consuming Too Much Sodium Not Enough Potassium