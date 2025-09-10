Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Orange Peel Benefits : खराब समझकर फेंकने वाले संतरे के छिलके हैं सेहत का खजाना, जान लीजिए फायदे

Orange Peel Benefits : संतरा तो आपने खाया ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं संतरे के छिलके भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आयुर्वेद में संतरे के छिलके को किसी वरदान से कम नहीं बताया गया है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 10, 2025

Orange Peel Benefits
Orange Peel Benefits : खराब समझकर फेंकने वाले संतरे के छिलके हैं सेहत का खजाना, जान लीजिए फायदे (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Orange Peel Benefits : संतरे का मीठा और रसीला स्वाद सभी को पसंद होता है, लेकिन खाने के बाद सबसे पहले जिस चीज को कूड़ेदान में फेंका जाता है वो है छिलका। जिस छिलके को लोग आमतौर पर बेकार समझकर फेंक देते हैं वो असल में आयुर्वेद और विज्ञान की नजर में सेहत का खजाना है। संतरे के छिलके में कई ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं।

संतरे का छिलका विटामिन C से भरपूर

अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, संतरे का छिलका विटामिन C से भरपूर होता है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर चेहरे पर दाग-धब्बे, पिंपल्स या झाइयां हैं, तो संतरे के सूखे छिलकों को पाउडर बनाकर फेस पैक की तरह लगाने से त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है।

खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है

संतरे के छिलके में जो फ्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इससे दिल की धड़कन सामान्य रहती है और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है।

अगर किसी को डायबिटीज है, तो संतरे के छिलके का सेवन उनके लिए भी मददगार हो सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करते हैं।

संतरे का छिलका पाचन तंत्र को बेहतर बनाता

संतरे का छिलका पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है। अगर किसी का पेट बार-बार फूलता है या खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, तो संतरे के छिलकों की चाय बनाकर पीना एक अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है। इसके लिए बस छिलकों को सुखाकर पानी में उबालें और थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें।

मेंटल हेल्थ को सुधारता है

संतरे का छिलका मेंटल हेल्थ के लिए भी कारगर है। कुछ शोधों में पाया गया है कि संतरे की खुशबू डिप्रेशन और चिंता को दूर करने में मददगार होती है। कई लोग अपने घर या ऑफिस में इसकी खुशबू फैलाते हैं ताकि माहौल सुकून भरा रहे।

साथ ही, इसका पाउडर दांतों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे दांतों पर हल्के हाथों से मलने से दांत सफेद होते हैं और सांसों की दुर्गंध दूर होती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

10 Sept 2025 02:25 pm

Hindi News / Health / Orange Peel Benefits : खराब समझकर फेंकने वाले संतरे के छिलके हैं सेहत का खजाना, जान लीजिए फायदे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.