Orange Peel Benefits : खराब समझकर फेंकने वाले संतरे के छिलके हैं सेहत का खजाना, जान लीजिए फायदे

संतरे का छिलका पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है। अगर किसी का पेट बार-बार फूलता है या खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, तो संतरे के छिलकों की चाय बनाकर पीना एक अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है। इसके लिए बस छिलकों को सुखाकर पानी में उबालें और थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें।