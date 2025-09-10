Orange Peel Benefits : खराब समझकर फेंकने वाले संतरे के छिलके हैं सेहत का खजाना, जान लीजिए फायदे

Orange Peel Benefits : संतरे का मीठा और रसीला स्वाद सभी को पसंद होता है, लेकिन खाने के बाद सबसे पहले जिस चीज को कूड़ेदान में फेंका जाता है वो है छिलका। जिस छिलके को लोग आमतौर पर बेकार समझकर फेंक देते हैं वो असल में आयुर्वेद और विज्ञान की नजर में सेहत का खजाना है। संतरे के छिलके में कई ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, संतरे का छिलका विटामिन C से भरपूर होता है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर चेहरे पर दाग-धब्बे, पिंपल्स या झाइयां हैं, तो संतरे के सूखे छिलकों को पाउडर बनाकर फेस पैक की तरह लगाने से त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है।
संतरे के छिलके में जो फ्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इससे दिल की धड़कन सामान्य रहती है और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है।
अगर किसी को डायबिटीज है, तो संतरे के छिलके का सेवन उनके लिए भी मददगार हो सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करते हैं।
संतरे का छिलका पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है। अगर किसी का पेट बार-बार फूलता है या खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, तो संतरे के छिलकों की चाय बनाकर पीना एक अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है। इसके लिए बस छिलकों को सुखाकर पानी में उबालें और थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें।
संतरे का छिलका मेंटल हेल्थ के लिए भी कारगर है। कुछ शोधों में पाया गया है कि संतरे की खुशबू डिप्रेशन और चिंता को दूर करने में मददगार होती है। कई लोग अपने घर या ऑफिस में इसकी खुशबू फैलाते हैं ताकि माहौल सुकून भरा रहे।
साथ ही, इसका पाउडर दांतों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे दांतों पर हल्के हाथों से मलने से दांत सफेद होते हैं और सांसों की दुर्गंध दूर होती है।