Ovarian Cancer: कम उम्र, बड़ा खतरा! क्यों तेजी से बढ़ रहा है ओवरी कैंसर भारतीय महिलाओं में? लक्षण और बचाव जानिए

मुंबई की 54 वर्षीय महिला को लंबे समय तक हल्का पेट दर्द और भारीपन होता रहा, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जब जांच कराई गई, तब तक एडवांस स्टेज का हाई-ग्रेड सिरस ओवरी कैंसर हो चुका था। खून में CA-125 काफी बढ़ा हुआ था और BRCA1 जीन म्यूटेशन भी पाया गया। पहले कीमोथेरेपी और फिर सर्जरी के बाद स्कैन में कोई कैंसर नहीं दिखा। चूंकि उनमें आनुवांशिक जोखिम था, इसलिए टार्गेटेड थेरेपी से इलाज जारी रहा। यह केस दिखाता है कि समय पर इलाज से एडवांस कैंसर भी काबू में लाया जा सकता है।