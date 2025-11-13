Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Panic Attacks Vs Heart Attacks: दीपिका कक्कड़ को पैनिक अटैक… जानिए ये हार्ट अटैक से अलग कैसे है

Panic Attacks Vs Heart Attacks: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को हाल ही में पैनिक अटैक आया, जिसके बाद फैंस चिंतित हैं। कई बार इसके लक्षण हार्ट अटैक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आइए जानें, कैसे पहचानें इन दोनों स्थितियों को।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 13, 2025

Deepika Kakkar latest health update|फोटो सोर्स –Patrika.com

Panic Attacks Vs Heart Attacks: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को हाल ही में पैनिक अटैक आने की खबर ने फैंस को चिंता में डाल दिया। कई बार पैनिक अटैक के लक्षण हार्ट अटैक जैसे लगते हैं सीने में दर्द, तेज धड़कन और सांस लेने में दिक्कत। यही वजह है कि जब ऐसा कुछ होता है, तो डर लगना स्वाभाविक है।हालांकि दोनों स्थितियां अलग हैं। इसी बारे में Andrew Mathias, एम.डी. (UR Medicine Cardiac Care, University of Rochester Medical Center) ने इनके लक्षणों को बताए हैं।

पैनिक अटैक क्या होता है?

पैनिक अटैक एक अचानक और तेज डर या घबराहट का दौरा होता है, जो कुछ ही मिनटों में अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाता है।ये किसी तनाव, डर या ट्रिगर की वजह से हो सकता है लेकिन कई बार बिना किसी कारण के भी आ सकता है। ये अधिकतर उन लोगों में देखा जाता है जिन्हें एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है, हालांकि यह किसी को भी हो सकता है।

पैनिक अटैक के दौरान ये लक्षण महसूस हो सकते हैं

  • सीने में दर्द या जकड़न
  • दिल की धड़कन तेज होना
  • सांस लेने में तकलीफ
  • पसीना आना
  • हाथ-पैर कांपना
  • गले में घुटन या कुछ अटकने जैसा लगना
  • मतली या पेट में बेचैनी
  • चक्कर या हल्कापन महसूस होना

हार्ट अटैक क्या होता है?

हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इंफार्क्शन) तब होता है जब दिल की किसी धमनी में खून का प्रवाह रुक जाता है, आमतौर पर किसी ब्लड क्लॉट या फैट जमा होने की वजह से। इससे दिल की मांसपेशी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और नुकसान होने लगता है।

हार्ट अटैक के आम लक्षण

सीने में दबाव या दर्द
दर्द का फैलना हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक
सांस फूलना
ठंडा पसीना आना
मतली या उल्टी
चक्कर या बेहोशी जैसा एहसास

कैसे पहचानें पैनिक अटैक है या हार्ट अटैक?

पहलूपैनिक अटैकहार्ट अटैक
शुरुआतअचानक होती है और कुछ मिनटों में तेज़ हो जाती हैधीरे-धीरे शुरू होकर समय के साथ बढ़ती जाती है
अवधिकुछ मिनटों में शांत हो जाती हैलंबे समय तक चलती है और बढ़ सकती है
ट्रिगर (कारण)तनाव, डर या मानसिक दबावब्लड फ्लो रुकने या हार्ट ब्लॉकेज की वजह से
आराम कैसे मिलेरिलैक्सेशन, गहरी सांसें या एंटी-एंग्जायटी दवा से सुधारतुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत

