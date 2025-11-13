Panic Attacks Vs Heart Attacks: दीपिका कक्कड़ को पैनिक अटैक… जानिए ये हार्ट अटैक से अलग कैसे है

Deepika Kakkar latest health update|फोटो सोर्स –Patrika.com
Panic Attacks Vs Heart Attacks: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को हाल ही में पैनिक अटैक आने की खबर ने फैंस को चिंता में डाल दिया। कई बार पैनिक अटैक के लक्षण हार्ट अटैक जैसे लगते हैं सीने में दर्द, तेज धड़कन और सांस लेने में दिक्कत। यही वजह है कि जब ऐसा कुछ होता है, तो डर लगना स्वाभाविक है।हालांकि दोनों स्थितियां अलग हैं। इसी बारे में Andrew Mathias, एम.डी. (UR Medicine Cardiac Care, University of Rochester Medical Center) ने इनके लक्षणों को बताए हैं।
पैनिक अटैक एक अचानक और तेज डर या घबराहट का दौरा होता है, जो कुछ ही मिनटों में अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाता है।ये किसी तनाव, डर या ट्रिगर की वजह से हो सकता है लेकिन कई बार बिना किसी कारण के भी आ सकता है। ये अधिकतर उन लोगों में देखा जाता है जिन्हें एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है, हालांकि यह किसी को भी हो सकता है।
हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इंफार्क्शन) तब होता है जब दिल की किसी धमनी में खून का प्रवाह रुक जाता है, आमतौर पर किसी ब्लड क्लॉट या फैट जमा होने की वजह से। इससे दिल की मांसपेशी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और नुकसान होने लगता है।
सीने में दबाव या दर्द
दर्द का फैलना हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक
सांस फूलना
ठंडा पसीना आना
मतली या उल्टी
चक्कर या बेहोशी जैसा एहसास
|पहलू
|पैनिक अटैक
|हार्ट अटैक
|शुरुआत
|अचानक होती है और कुछ मिनटों में तेज़ हो जाती है
|धीरे-धीरे शुरू होकर समय के साथ बढ़ती जाती है
|अवधि
|कुछ मिनटों में शांत हो जाती है
|लंबे समय तक चलती है और बढ़ सकती है
|ट्रिगर (कारण)
|तनाव, डर या मानसिक दबाव
|ब्लड फ्लो रुकने या हार्ट ब्लॉकेज की वजह से
|आराम कैसे मिले
|रिलैक्सेशन, गहरी सांसें या एंटी-एंग्जायटी दवा से सुधार
|तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत
