Panic Attacks Vs Heart Attacks: दीपिका कक्कड़ को पैनिक अटैक… जानिए ये हार्ट अटैक से अलग कैसे है

Panic Attacks Vs Heart Attacks: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को हाल ही में पैनिक अटैक आने की खबर ने फैंस को चिंता में डाल दिया। कई बार पैनिक अटैक के लक्षण हार्ट अटैक जैसे लगते हैं सीने में दर्द, तेज धड़कन और सांस लेने में दिक्कत। यही वजह है कि जब ऐसा कुछ होता है, तो डर लगना स्वाभाविक है।हालांकि दोनों स्थितियां अलग हैं। इसी बारे में Andrew Mathias, एम.डी. (UR Medicine Cardiac Care, University of Rochester Medical Center) ने इनके लक्षणों को बताए हैं।