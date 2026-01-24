Perimenopause: 30 से 40 की उम्र में होता ये बदलाव! महिलाएं अभी जानें इस पर क्या कहा दिया मिर्जा ने?

बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा ने भी हाल ही में महिलाओं के इस शारीरिक बदलाव पेरिमेनोपॉज पर एक इंटरव्यू में कहा कि ये कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है बल्कि ये किसी भी महिला के असली शक्ति के साल (Power Years) होते हैं। जिस उम्र में एक महिला अपने बच्चों और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित होती है उस उम्र के पड़ाव में उनको कमजोरी का एहसास कराना और उन्हें ये बात मानना सरासर गलत है। उन्होंने अपने जैसी महिलाओं की यानि बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करते हुए ये भी कहा कि एक 40 साल के अभिनेता को रोमांटिक सीन की शूटिंग के लिए बिलकुल सक्षम माना जाता है लेकिन वहीं 40 साल की अभिनेत्री को इससे बाहर कर दिया जाता है। उनका ये भी कहना है कि अगर समाज आपको ऐसा महसूस भी कराए तो भी आपको अपनी योग्यता पर भरोसा कायम रखना है।