Early Signs of Cancer : पीरियड्स से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दें, कहीं ये कैंसर के शुरुआती संकेत तो नहीं?

Early Signs of Cancer : महिलाओं में कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। बदलती जीवनशैली, खानपान की आदतें, हार्मोनल असंतुलन और संक्रमण जैसे कारणों से महिलाओं में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) का कैंसर, अंडाशय (ओवरी) का कैंसर और गर्भाशय (यूटेरस) का कैंसर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कैंसरों का समय पर पता लगाकर न केवल सफल इलाज संभव है, बल्कि कुछ से पूरी तरह बचाव भी किया जा सकता है।