Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Early Signs of Cancer : पीरियड्स से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दें, कहीं ये कैंसर के शुरुआती संकेत तो नहीं?

Early Signs of Cancer: महिलाओं में कैंसर तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है। स्तन, गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स), अंडाशय और गर्भाशय का कैंसर सबसे आम पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर स्क्रीनिंग, HPV वैक्सीन, स्वस्थ जीवनशैली और नियमित डॉक्टर से परामर्श लेकर इनका न सिर्फ जल्दी पता लगाया जा सकता है बल्कि कई मामलों में बचाव भी संभव है। शुरुआती लक्षणों को पहचानना ही बेहतर इलाज की पहली सीढ़ी है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 21, 2025

Early Signs of Cancer
Early Signs of Cancer : पीरियड्स से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दें, कहीं ये कैंसर के शुरुआती संकेत तो नहीं? (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Early Signs of Cancer : महिलाओं में कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। बदलती जीवनशैली, खानपान की आदतें, हार्मोनल असंतुलन और संक्रमण जैसे कारणों से महिलाओं में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) का कैंसर, अंडाशय (ओवरी) का कैंसर और गर्भाशय (यूटेरस) का कैंसर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कैंसरों का समय पर पता लगाकर न केवल सफल इलाज संभव है, बल्कि कुछ से पूरी तरह बचाव भी किया जा सकता है।

वरिष्ठ स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. रानू पाटनी ने बताया , स्क्रीनिंग, टीकाकरण, स्वस्थ जीवनशैली और समय-समय पर चिकित्सकीय परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी रोग का शुरुआती चरण में निदान हो सके।

ये भी पढ़ें

LDL Cholesterol : हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया क्यों LDL कोलेस्ट्रॉल 60 से ऊपर होना है खतरे की घंटी, ये 2 टेस्ट जरूर करवाएं
स्वास्थ्य
LDL Cholesterol

  1. महिलाओं में किस-किस तरह के कैंसर पाए जाते हैं?




  2. इनमें से कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा होता है? क्या इसकी संख्या समय के साथ बदली है?




  3. क्या गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) के कैंसर से बचाव संभव है?




  4. स्क्रीनिंग क्या होती है और यह कैंसर से बचाव में कैसे मदद करती है?




  5. महिलाओं के जननांगों के कैंसर के मुख्य लक्षण क्या होते हैं?




  6. क्या ये कैंसर परिवार से (आनुवंशिक कारणों से) भी हो सकते हैं?




  7. महिला संबंधी कैंसर का इलाज किन-किन तरीकों से किया जाता है?




  8. क्या इन कैंसर का ऑपरेशन (सर्जरी) सामान्य बच्चेदानी के ऑपरेशन (हिस्टरेक्टॉमी) से अलग होता है?




  9. अगर यह कैंसर कम उम्र की महिलाओं को हो जाए तो इलाज में कौन सी मुश्किलें आती हैं?




  10. कैंसर का पूरा इलाज हो जाने के बाद भी क्या मरीज को समय-समय पर डॉक्टर से मिलना चाहिए?




  11. सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

स्तन कैंसर

Cancer

health

health news

Updated on:

21 Aug 2025 05:31 pm

Published on:

21 Aug 2025 05:30 pm

Hindi News / Health / Early Signs of Cancer : पीरियड्स से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दें, कहीं ये कैंसर के शुरुआती संकेत तो नहीं?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.