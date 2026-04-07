Petticoat Cancer: कमर का मामूली निशान कहीं जानलेवा पेटीकोट कैंसर तो नहीं?

Petticoat Cancer: क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी पहनने से भी कैंसर हो सकता है? यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आज कैंसर एक आम बीमारी बन चुकी है और इसके नए-नए प्रकार उभरकर सामने आ रहे हैं। कई शोधों में यह चिंताजनक बात सामने आई है कि आने वाले समय में कैंसर के मामलों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी कड़ी में कैंसर का एक नया और दुर्लभ प्रकार सामने आया है, 'पेटीकोट कैंसर'। आइए डॉक्टर दीपिका से जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।