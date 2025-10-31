सुअर की किडनी इंसान में, 271 दिन बाद निकाला, Pig Liver के बाद ये नया प्रयोग कितना कारगर, जानिए

टिम पिछले कई सालों से डायबिटीज और किडनी फेल्योर से जूझ रहे थे। उन्हें डायलिसिस पर रहना पड़ता था। हफ्ते में तीन दिन, हर बार छह घंटे। इससे उनका जीवन काफी कठिन हो गया था। सुअर की किडनी लगने के बाद उन्होंने बताया कि मैं फिर से जिंदा महसूस कर रहा था, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। इस दौरान वे न सिर्फ खुद खाना पकाने और टहलने लगे, बल्कि फेनवे पार्क में बेसबॉल मैच में पहला बॉल थ्रो करने तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यह सुअर की किडनी नहीं, मेरी नई जिंदगी थी।