Pollution Prevention Fruits: बढ़ते प्रदूषण में रोज खाइए 10 ये फल, आपके लंग्स रह सकते हैं सेफ

Pollution Prevention Fruits: प्रदूषण की बढ़ती गति ने लोगों के मन में अपनी हैल्थ को लेकर डर बढ़ा दिया है। बच्चों और व्यस्कों के लिए ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उनको फेफड़ों में प्रदूषण के कारण ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इससे बचने के लिए संतुलित और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों को अपनी डाइट में शामिल किया जाए, तो इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रदूषण से बचने के लिए सबसे पहले तो हमारी इम्युनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरुरी है। संतुलित आहार के अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार ये 10 फल आपको प्रदूषण से बचाने में सहायक हो सकते हैं।