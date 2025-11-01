Popcorn Lung: सांस लेने में हो रही मुश्किल, यह है पॉपकॉर्न लंग का असर, जानें इसके कारण, लक्षण और इलाज

Popcorn Lung Kya Hai: फेफड़े से जुड़ी कई बीमारियां बेहद गंभीर होती हैं। जिनका सही समय पर इलाज नहीं हो तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इन्हीं में से एक है पॉपकॉर्न लंग (Popcorn Lung)। यह सुनने में भले ही थोड़ा अजीब हो लेकिन यह एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी है। मेडिकल भाषा में इसे ब्रॉन्कियोलाइटिस ऑब्लिटेरन्स (Bronchiolitis Obliterans) या ब्रॉन्कियोलाइटिस ऑब्लिटेरन्स ऑर्गनाइजिंग न्यूमोनिया (BOOP) कहा जाता है। इस बीमारी में फेफड़ों की सबसे छोटी नलिकाओं में सूजन और स्कारिंग यानी ऊतकों का सख्त होना शुरू हो जाता है। इससे सांस लेने में कठिनाई, थकान और शरीर में ऑक्सीजन की कमी जैसी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं।