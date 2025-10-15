Patrika LogoSwitch to English

Premanand Maharaj 56 की उम्र में PKD से जंग, इस बीमारी से ग्रस्त 50% मरीजों की किडनी 60 की उम्र तक हो सकती है फेल — स्टडी

Premanand Maharaj Health Update: प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत को लेकर उनके भक्तों में गहरी चिंता देखी जा रही है। समय है कि हम जानें, 50% मरीजों की किडनी 60 की उम्र तक फेल हो जाती है, जबकि 70 की उम्र तक यह आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है।

MEGHA ROY

Oct 15, 2025

PKD kidney disease awareness|फोटो सोर्स – Patrika.com

Premanand Maharaj Health Update: प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत को लेकर उनके भक्तों में गहरी चिंता देखने को मिल रही है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, वे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है, जो धीरे-धीरे किडनी की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और किडनी फेलियर का कारण बन सकता है।

नेशनल किडनी फाउंडेशन की स्टडी के मुताबिक,PKD से पीड़ित लगभग 50% मरीजों की किडनी 60 की उम्र तक फेल हो जाती है, जबकि 70 की उम्र तक यह आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। ऐसे में महाराज जी की स्थिति ने भक्तों के बीच चिंता और जागरूकता दोनों को ही जन्म दिया है।यह समय है कि हम इस "साइलेंट किलर" बीमारी के बारे में गंभीरता से सोचें और समय रहते उचित जांच और इलाज करवाएं।

कब होती है किडनी फेल?

नेशनल किडनी फाउंडेशन की स्टडी के मुताबिक, लगभग 50% PKD मरीजों की किडनी 60 साल की उम्र तक फेल हो जाती है, और 70 की उम्र तक ये आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। जब किडनी फेल हो जाती है, तो मरीज को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है।

PKD के आम लक्षण क्या हैं?

  • ब्लड प्रेशर का बढ़ना।
  • पीठ या कमर के पास दर्द।
  • पेशाब में खून आना।
  • बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होना।
  • पेट का फूलना या आकार में बढ़ना ।
  • छाती में धड़कन महसूस होना।

किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है?

  • पुरुषों को
  • जिनका ब्लड प्रेशर पहले से हाई रहता है।
  • जिनके यूरिन में खून या प्रोटीन पाया जाता है।
  • ऐसी महिलाएं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जो तीन या उससे ज्यादा बार गर्भवती हो चुकी हैं।

उपचार और सावधानियां

अगर समय रहते ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, तो किडनी फेल होने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। इसलिए PKD के मरीजों को चाहिए कि वे नियमित जांच कराएं, हेल्दी डाइट लें और डॉक्टर की सलाह पर दवाएं लेते रहें।

