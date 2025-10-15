Premanand Maharaj 56 की उम्र में PKD से जंग, इस बीमारी से ग्रस्त 50% मरीजों की किडनी 60 की उम्र तक हो सकती है फेल — स्टडी

Premanand Maharaj Health Update: प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत को लेकर उनके भक्तों में गहरी चिंता देखने को मिल रही है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, वे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है, जो धीरे-धीरे किडनी की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और किडनी फेलियर का कारण बन सकता है।



नेशनल किडनी फाउंडेशन की स्टडी के मुताबिक,PKD से पीड़ित लगभग 50% मरीजों की किडनी 60 की उम्र तक फेल हो जाती है, जबकि 70 की उम्र तक यह आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। ऐसे में महाराज जी की स्थिति ने भक्तों के बीच चिंता और जागरूकता दोनों को ही जन्म दिया है।यह समय है कि हम इस "साइलेंट किलर" बीमारी के बारे में गंभीरता से सोचें और समय रहते उचित जांच और इलाज करवाएं।