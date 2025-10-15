Premanand Maharaj 56 की उम्र में PKD से जंग, इस बीमारी से ग्रस्त 50% मरीजों की किडनी 60 की उम्र तक हो सकती है फेल — स्टडी

PKD kidney disease awareness|फोटो सोर्स – Patrika.com
Premanand Maharaj Health Update: प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत को लेकर उनके भक्तों में गहरी चिंता देखने को मिल रही है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, वे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है, जो धीरे-धीरे किडनी की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और किडनी फेलियर का कारण बन सकता है।
नेशनल किडनी फाउंडेशन की स्टडी के मुताबिक,PKD से पीड़ित लगभग 50% मरीजों की किडनी 60 की उम्र तक फेल हो जाती है, जबकि 70 की उम्र तक यह आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। ऐसे में महाराज जी की स्थिति ने भक्तों के बीच चिंता और जागरूकता दोनों को ही जन्म दिया है।यह समय है कि हम इस "साइलेंट किलर" बीमारी के बारे में गंभीरता से सोचें और समय रहते उचित जांच और इलाज करवाएं।
जब किडनी फेल हो जाती है, तो मरीज को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है।
अगर समय रहते ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, तो किडनी फेल होने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। इसलिए PKD के मरीजों को चाहिए कि वे नियमित जांच कराएं, हेल्दी डाइट लें और डॉक्टर की सलाह पर दवाएं लेते रहें।
