पसंदीदा Snacks खा रहे हैं? रोजाना 36 मिनट कम हो सकती है लाइफ! रिसर्च में खुलासा

Eating Snacks Daily: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग घर पर खाना बनाने का समय ही नहीं निकाल पाते। सुबह जल्दी में पैक्ड स्नैक्स, ऑफिस में रेडी-टू-ईट ब्रेकफास्ट और लंच में प्रोसेस्ड फूड ये सब अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। ये चीजें जितनी आसान लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हम धीरे-धीरे अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक बड़ी रिसर्च ने तो साफ कर दिया है कि कुछ प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स हमारी उम्र से मिनटों तक कम कर सकते हैं। अगर आप भी रोज ऐसे फूड्स खाते हैं, तो इस जानकारी को जरूर पढ़ें। यह आपकी सेहत और लाइफस्पैन दोनों के लिए बेहद जरूरी है।
रिसर्च में करीब 5800 फूड्स को शामिल किया गया था। वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि कौन-सा फूड शरीर के लिए कितना हानिकारक है और हमारी लाइफस्पैन को कितनी हद तक प्रभावित करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रोजमर्रा में खाए जाने वाले कई फूड आइटम जैसे पिज्जा, समोसा, बर्गर, सैंडविच और हॉट डॉग शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक पाए गए। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि एक हॉट डॉग आपकी जिंदगी के करीब 36 मिनट कम कर देता है।
रिसर्च के अनुसार, इन फूड्स में नमक, ट्रांस-फैट, चीनी, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये शरीर में सूजन, हार्मोनल असंतुलन और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ाते हैं। खतरनाक फूड्स की सूची में हॉट डॉग, प्रोसेस्ड मीट, सोडा और फिजी ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ब्रेकफास्ट सैंडविच, चीज बर्गर, रेडीमेड पैक्ड फूड, अधिक नमक और चीनी वाले स्नैक्स शामिल हैं। ये फूड्स हेल्थ को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि उम्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
हॉट डॉग में सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेस्ड मीट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदेह हैं। इससे कैंसर का बढ़ता जोखिम, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रोगों का खतरा बढ़ना, बॉडी में हानिकारक कंपाउंड्स का बनना, कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ना, कब्ज और पाचन समस्याएं इन सभी वजहों से हॉट डॉग को सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोसेस्ड फूड माना गया है।
अगर आप अपनी सेहत और लाइफस्पैन बढ़ाना चाहते हैं, तो इन फूड्स को रोजमर्रा की डाइट में हरी सब्जियां (ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूलगोभी), साबुत अनाज, मेवे और बीज (अलसी, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट), फाइबर से भरपूर फल, घर पर बना ताजा खाना जरूर शामिल करें। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और लंबी उम्र में मदद करते हैं।
