पसंदीदा Snacks खा रहे हैं? रोजाना 36 मिनट कम हो सकती है लाइफ! रिसर्च में खुलासा

रिसर्च में करीब 5800 फूड्स को शामिल किया गया था। वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि कौन-सा फूड शरीर के लिए कितना हानिकारक है और हमारी लाइफस्पैन को कितनी हद तक प्रभावित करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रोजमर्रा में खाए जाने वाले कई फूड आइटम जैसे पिज्जा, समोसा, बर्गर, सैंडविच और हॉट डॉग शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक पाए गए। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि एक हॉट डॉग आपकी जिंदगी के करीब 36 मिनट कम कर देता है।