Kiwi Khane ke Fayde: रोज 1 कीवी खाने के फायदे हैं सौ, डॉक्टर ने बताई ये बातें

जब हमारा डीएनए सुरक्षित रहता है, तो शरीर की एजिंग प्रोसेस (बुढ़ापा) धीमी हो जाती है। डॉ. सूद बताते हैं कि कीवी का नियमित सेवन न केवल कैंसर के खतरे को घटाता है, बल्कि यह इम्यून सिस्टम को मजबूत और ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। उनका कहना है कि “जब हम अपने डीएनए की रक्षा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम न केवल बीमारियों से बच रहे हैं, बल्कि अपने शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर रहे हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन रहे हैं।”