Kiwi Khane ke Fayde: रोज 1 कीवी खाने के फायदे हैं सौ, डॉक्टर ने बताई ये बातें

डॉ. कुनाल सूद के अनुसार, रोजाना कीवी खाने से डीएनए रिपेयर, इम्यूनिटी बूस्ट और एजिंग स्लो डाउन होता है। जानें कीवी के वैज्ञानिक फायदे।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 24, 2025

Kiwi Khane ke Fayde

Kiwi Khane ke Fayde (photo- gemini ai)

Kiwi Khane ke Fayde: अगर आप रोजाना एक कीवी खाते हैं, तो समझिए आप अपने शरीर को एक हेल्दी गिफ्ट दे रहे हैं। दिखने में छोटा और साधारण लगने वाला यह हरा फल वास्तव में एक सुपरफ्रूट है, जो सेहत पर गहराई से असर डालता है। मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. कुनाल सूद ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि हर दिन कीवी खाने से शरीर में ऐसे कई पॉज़िटिव बदलाव आते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

कीवी खाने के चौंकाने वाले फायदे

डॉ. सूद के मुताबिक कीवी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन C और विटामिन E हमारे डीएनए को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कोशिकाओं को बचाते हैं और डीएनए को होने वाले नुकसान को कम करते हैं। इतना ही नहीं, कीवी शरीर में “बेस एक्सिशन रिपेयर (Base Excision Repair)” नामक प्रक्रिया को भी एक्टिव करता है। यह एक खास सेलुलर मैकेनिज्म है, जो हमारे डैमेज्ड डीएनए की मरम्मत करके जेनेटिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।

डीएनए रिपेयर और एजिंग स्लो डाउन

जब हमारा डीएनए सुरक्षित रहता है, तो शरीर की एजिंग प्रोसेस (बुढ़ापा) धीमी हो जाती है। डॉ. सूद बताते हैं कि कीवी का नियमित सेवन न केवल कैंसर के खतरे को घटाता है, बल्कि यह इम्यून सिस्टम को मजबूत और ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। उनका कहना है कि “जब हम अपने डीएनए की रक्षा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम न केवल बीमारियों से बच रहे हैं, बल्कि अपने शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर रहे हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन रहे हैं।”

वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है

“Advances in Food and Nutrition Research” में प्रकाशित एक रिसर्च भी इस दावे का समर्थन करती है। इस अध्ययन में पाया गया कि कीवी का सेवन सेलुलर डीएनए को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने और डीएनए रिपेयर मेकैनिज्म को बेहतर बनाने में प्रभावी है। यह फल विटामिन C, विटामिन E और कई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। यही वजह है कि कीवी को एक ऐसा फल माना जाता है जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि जेनेटिक स्थिरता और लंबी उम्र के लिए भी बेहद फायदेमंद है।

Published on:

24 Oct 2025 10:54 am

Hindi News / Health / Kiwi Khane ke Fayde: रोज 1 कीवी खाने के फायदे हैं सौ, डॉक्टर ने बताई ये बातें

