Russia’s Cancer Vaccine Use : नई कैंसर वैक्सीन इन 3 प्रकार के कैंसर में होगी यूज, जानिए

Russia's Cancer Vaccine Use : कैंसर मीरजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, कैंसर के लिए अब वैक्सीन तैयार की जा चुकी है। रूस में बनी नई कैंसर वैक्सीन Enteromix ने क्लिनिकल ट्रायल में 100% सुरक्षा और असर दिखाया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वैक्सीन कैंसर से लड़ने और उसे रोकने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स बिलकुल मामूली हैं, यानी इसे लेना पूरी तरह सुरक्षित माना जा रहा है।
Enteromix वैक्सीन mRNA तकनीक पर बनाई गई है, ठीक वैसे ही जैसे COVID-19 की वैक्सीन बनी थी। यह शरीर की इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वह कैंसर सेल्स को पहचान सके और उन्हें खत्म कर सके। खास बात यह है कि यह वैक्सीन हर मरीज के लिए पर्सनलाइज़्ड बनाई जाएगी। यानी आपके शरीर के हिसाब से, आपके RNA के अनुसार खास तैयारी होगी।
रूस की Federal Medical and Biological Agency (FMBA) ने बताया है कि इस वैक्सीन का सबसे पहला इस्तेमाल कोलोरेक्टल कैंसर (आंत का कैंसर) में किया जाएगा। इसके अलावा, अगली वर्जन पर काम हो रहा है जो इन प्रकार के कैंसर में उपयोग होगी।
ग्लियोब्लास्टोमा – ब्रेन कैंसर
मेलनोमा – स्किन कैंसर का एक विशेष प्रकार
ये तीनों कैंसर बहुत खतरनाक माने जाते हैं और इलाज में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब Enteromix वैक्सीन इन पर असर दिखा रही है।
बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन के काम करती है। साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। शरीर पर गांठें, दर्द या कमजोरी नहीं होती मरीज आसानी से सहन कर सकते हैं। हर मरीज के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होगी। इस वैक्सीन ने सफलतापूर्वक क्लिनिकल ट्रायल में असर दिखा दिया है। अब बस सरकारी मंजूरी (Regulatory Approval) का इंतजार है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो यह दुनिया की पहली पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन बन जाएगी।