Russia’s Cancer Vaccine Use : नई कैंसर वैक्सीन इन 3 प्रकार के कैंसर में होगी यूज, जानिए

Russia's Cancer Vaccine Use : कैंसर मीरजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, कैंसर के लिए अब वैक्सीन तैयार की जा चुकी है। रूस में बनी नई कैंसर वैक्सीन Enteromix ने क्लिनिकल ट्रायल में 100% सुरक्षा और असर दिखाया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वैक्सीन कैंसर से लड़ने और उसे रोकने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स बिलकुल मामूली हैं, यानी इसे लेना पूरी तरह सुरक्षित माना जा रहा है।