Screwworms News : दुनियाभर में मक्खी का खौफ! जानिए क्या है ये स्क्रूवर्म परजीवी और कितना खतरनाक है

स्क्रूवर्म बीमारी 'न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म' के लार्वा से होती है। स्क्रूवर्म मक्खी से फैलने वाली एक परजीवी बीमारी है। ये बीमारी गर्म खून वाले जानवरों (जैसे गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, और घोड़े) में होती है। लेकिन, कुछ मामलों में यह इंसानों को भी प्रभावित कर सकती है। ये बीमारी तब होती है जब स्क्रूवर्म मक्खी किसी जानवर के खुले घाव, जैसे कट, खरोंच के निशान पर अंडे देती है। ये अंडे कुछ ही घंटों में लार्वा में बदल जाते हैं, जिन्हें 'स्क्रूवर्म' कहा जाता है। ये लार्वा चोट के अंदर जीवित टिशूज को खाने लगते हैं, जिसके कारण घाव और गहरा हो जाता है।