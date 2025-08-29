Scrub Typhus Symptoms : राजस्थान में स्क्रब टाइफस से 3 मरीज कोमा में, इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सी.एल. नवल के अनुसार इस महीने से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। करीब 30–40% मरीजों के लिवर, किडनी और ब्रेन पर असर देखा गया। 10–15% मरीज गहरी बेहोशी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। कई मरीजों को डायलिसिस और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। सामान्य मरीज 5–7 दिन में ठीक हो जाते हैं, जबकि गंभीर मरीजों को पूरी तरह रिकवर होने में 10–15 दिन लग जाते हैं। बुजुर्गों में यह अवधि और लंबी हो रही है। तो आइए जानते हैं इस गंभीर बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव।