Scrub Typhus Symptoms : राजस्थान में स्क्रब टाइफस से 3 मरीज कोमा में, इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

Scrub Typhus Symptoms : बरसात का मौसम शुरू होते ही स्क्रब टाइफस एक बार फिर राजस्थान में तेजी से फैल रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 10–12 नए मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। अब तक अस्पताल में 3 मरीज कोमा की स्थिति में भर्ती हैं, जबकि रोजाना 4–5 मरीजों को आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन अक्टूबर के अंत तक इसके केस और बढ़ सकते हैं।
एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सी.एल. नवल के अनुसार इस महीने से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। करीब 30–40% मरीजों के लिवर, किडनी और ब्रेन पर असर देखा गया। 10–15% मरीज गहरी बेहोशी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। कई मरीजों को डायलिसिस और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। सामान्य मरीज 5–7 दिन में ठीक हो जाते हैं, जबकि गंभीर मरीजों को पूरी तरह रिकवर होने में 10–15 दिन लग जाते हैं। बुजुर्गों में यह अवधि और लंबी हो रही है। तो आइए जानते हैं इस गंभीर बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव।
फिलहाल ज्यादातर मरीज जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली से आ रहे हैं। खेतों में काम करने वाले और खुले में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में केस बढ़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।