Sebaceous Horn: इंसान के माथे पर निकले ‘शैतानी सींग’! डॉक्टर ने बताया इस खतरनाक बीमारी का कारण

Sebaceous Horn: हमें लगता है कि सिर पर सींग उगना सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, लेकिन श्याम लाल के साथ यह हकीकत में हुआ। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके सिर पर सींग उगा हुआ है। यह मामला 7 साल पुराना है, जिसमें माथे के ठीक बीचों-बीच करीब 4 इंच लंबा एक असली सींग निकल आया था। आइए डॉक्टर नरेंद्र निकुंभ (त्वचा विशेषज्ञ) से जानते हैं आखिर क्या है ये बीमारी, जिसे डॉक्टर 'डेविल्स हॉर्न' यानी 'शैतानी सींग' कहते हैं।