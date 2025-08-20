Shankh Blowing Benefits: खर्राटों से परेशान? दिन में 2 बार शंख बजाना है कारगर उपाय, स्टडी में हुआ खुलासा

इस समस्या से जूझ रहे मरीज को दिन में दो बार शंख बजाने की सलाह दी गई। कुछ ही महीनों में मरीज की खर्राटों की समस्या कम हो गई, गले की मांसपेशियां मजबूत हुईं और नींद की गुणवत्ता बेहतर हो गई। स्टडी में 30 मरीजों को दो समूहों में बांटा गया। पहले समूह को रोजाना शंख बजाने को कहा गया, जबकि दूसरे समूह को केवल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई। छह महीने बाद परिणाम सामने आए। जिसमें शंख बजाने वाले मरीजों की नींद की क्वालिटी में 34% सुधार देखा गया। उनकी दिन की नींद कम हुई, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा और सांस रुकने की समस्या भी काफी हद तक घटी।