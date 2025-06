Side Effects of Eating Cheese Every Day : ज्यादा चीज खाने से हो सकता है ये खतरनाक कैंसर

यह नई रिसर्च बायलर कॉलेज ऑफ़ मेडिसिन (Baylor College of Medicine) ने की है. उन्होंने पाया कि बहुत ज्यादा चीज (Cheese) खाने से आपकी आँतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम हो सकती है, सूजन का ख़तरा बढ़ सकता है और पेट दर्द, दस्त या पेट फूलने जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं. ये सारे बदलाव आपकी आंतों के माइक्रोबायोम (यानी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया) को बिगाड़ सकते हैं, इन बदलावों को अब कोलन कैंसर (Colon Cancer) से जोड़ा जा रहा है.

लंबे समय तक आंतों में सूजन रहना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे कोशिकाएं खराब हो सकती हैं और उनमें बदलाव आ सकते हैं, जिससे आगे चलकर ट्यूमर बनने का ख़तरा बढ़ जाता है. शरीर के किस अंग में जल्दी फैलता है Cancer

आपको जानकर हैरानी होगी कि चीज (Cheese) बनाने की प्रक्रिया जिसमें फर्मेंटेशन होता है, भले ही चीज को उसका ख़ास स्वाद देती है, लेकिन कुछ लोगों में यह आंतों के माइक्रोबायोम को गड़बड़ कर सकती है. जब आंतों के बैक्टीरिया में असंतुलन होता है तो इससे सूजन हो सकती है, और लंबे समय में यही सूजन कोलन कैंसर (Colon Cancer) के खतरे को बढ़ा सकती है.

साधारण शब्दों में कहें तो चीज (Cheese) के फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया दूध की चीनी (लैक्टोज) को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं. यह एसिड दूध के pH को कम कर देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही जैसा बन जाता है, और इसी से चीज बनता है.

Side Effects of Eating Cheese Every Day : चीज और आंतों की सेहत पर नई स्टडी बायलर कॉलेज के रिसर्चर्स ने इस स्टडी के लिए 34 लोगों पर रिसर्च की, जिनमें ज़्यादातर पुरुष थे. इन सभी की 2013 से 2017 के बीच कोलोनोस्कोपी होनी थी. इन लोगों ने एक प्रश्नावली (सवाल-जवाब) भरकर बताया कि वे रोज़ कितना दूध, चीज और दही खाते हैं.

रिसर्चर्स ने इन लोगों के आंतों के ऊतक (टिश्यू) के सैंपल भी लिए, ताकि उनके आँतों के बैक्टीरिया का अध्ययन किया जा सके. फिर इन सैंपलों और उनके जवाबों का अलग-अलग तरीकों से विश्लेषण किया गया.

स्टडी की मुख्य लेखक, डॉ. ली जिओ, जो बायलर कॉलेज ऑफ़ मेडिसिन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रोफ़ेसर हैं, कहती हैं कि यह नई रिसर्च पिछली स्टडीज से मिलती-जुलती है, जिनमें ज्यादा चीज खाने से कुछ बीमारियों का ख़तरा बढ़ने की बात सामने आई थी. वह कहती हैं, “कुछ पिछली रिसर्च में यह भी पाया गया है कि ज़्यादा सेचुरेटेड फैट खाने से कोलन कैंसर का ख़तरा बढ़ता है, और कई चीजों में सेचुरेटेड फैट ज्यादा होता है. किसी भी चीज को संतुलित मात्रा में खाना ही सबसे ज़रूरी है.”

Side Effects of Eating Cheese Every Day : क्या चीज हमेशा नुकसानदेह होती है? यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि चीज और कोलन कैंसर (Colon Cancer) के बीच संबंध को लेकर मिले-जुले सबूत हैं. कुछ पिछली स्टडीज़ तो यह भी कहती हैं कि डेयरी उत्पाद आंतों को बचा सकते हैं. 2021 में फ्रंटियर्स इन ऑन्कोलॉजी (Frontiers in Oncology) में छपी एक समीक्षा में तो यह भी पाया गया था कि चीज खाने से कोलन कैंसर होने की संभावना 89% कम हो जाती है.

रोज ज़्यादा चीज खाने के साइड इफ़ेक्ट्स (Side Effects of Eating Cheese Every Day) कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा खाई जाती है, तो वह सेहत के लिए अच्छी नहीं होती. रोज़ ज़्यादा चीज खाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स :

हॉर्मोन और त्वचा पर असर: चीज में हॉर्मोन के अवशेष हो सकते हैं, जो कुछ लोगों में त्वचा, प्रजनन क्षमता और पीरियड्स के लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि रिसर्चर्स चीज खाने और मुँहासों के बीच सीधा संबंध साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन डेयरी उत्पाद हर व्यक्ति पर अलग तरह से असर कर सकते हैं.

दिल की सेहत का खतरा बढ़ना: चीज में सेचुरेटेड फैट और सोडियम ज़्यादा होता है. इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो दिल की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इसलिए, चीज को संतुलित मात्रा में खाना ज़रूरी है.

चीज की लत लगना: क्या चीज खाने के बाद आपको और ज्यादा खाने का मन करता है? चीज में कैसोमॉर्फिन (दूध प्रोटीन के टुकड़े) होते हैं, जो cravings (खाने की इच्छा) पैदा करते हैं, और इसी वजह से लोग ज़्यादा चीज खा लेते हैं.

कई स्वास्थ्य समस्याएं: एडिटिव्स (मिलावट), इमल्सीफायर (गाढ़ा करने वाले पदार्थ), हॉर्मोन के अवशेष, और यहाँ तक कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण भी कई स्टोर-से खरीदी गई चीज की किस्मों में पाए जाते हैं, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती हैं. ये छिपे हुए तत्व हॉर्मोन को बिगाड़ सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं, और नियमित रूप से खाने पर इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान कर सकते हैं. पुरानी चीजों (Aged Cheeses) में हिस्टामाइन ज्यादा होता है, जिससे सिरदर्द और दाने भी हो सकते हैं.