Jaggery Side Effects: गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हो सकता है हानिकारक, कई समस्याओं को दे सकता है जन्म

Jaggery Side Effects: गुड़ का सेवन करना सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक होता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो शरीर में गर्मी को पैदा कर सकती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा गुड़ का सेवन करना आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन करने से सूजन की समस्या हो सकती है। साथ ही इसका सेवन करने से वजन भी तेजी से बढ़ता है और पाचन से जुड़ी समस्या और नाक से खून आने की दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए गुड़ का सेवन सीमित मात्रा में करें। तो आइए जानते हैं गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन करने से होने वाले नुकसान के बारे में

