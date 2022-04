Mango Side Effects: आम का ज्यादा सेवन करते हैं तो हो जाएं सावधान, ये पहुंचा सकता है आपको नुकसान

Mango Side Effects: आम खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि इसे हर कोई खाना पसंद करता है। लेकिन जरुरत से ज्यादा आम खाना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। आम में पाए जाने वाला अधिक मात्रा में फाइबर दस्त की वजह बन सकता है।

Updated: April 26, 2022 11:07:20 am

Mango Side Effects: आम कई सारे पौष्‍टिक तत्वों के गुणों से भरपूर होता हैं। इसमें विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन E के साथ-साथ पोटैशियम, मैग्नीशियम, तांबा और फाइबर जैसे पोषक तत्‍व पाए जाते हैं, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन जरुरत से ज्यादा आम का सेवन करना आपके सेहत को नुकसान भी पंहुचा सकता है। कोशिश करे कि आप आम का सेवन लिमिट मात्रा में ही करे। स्वाद के चक्कर में आम खाने से नुकसान भी काफी होते हैं। जैसे अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से वजन बढ़ने, दस्त होने, डायबिटीज बढ़ने और एलर्जी होने की समस्या हो सकती है। तो आइए जानते है ज्यादा मात्रा में आम खाने के नुकसान के बारे में

Side effects of eating too much Mango Aam khane ke nuksan