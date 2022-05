Oral Health: सुबह उठते ही जरूर कर लें यह काम वरना बढ़ सकती हैं कई तरह की दिक्कतें, जानिए

Oral Health Tips: रोजाना सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं, रूटीन को सही से फॉलो करते हैं कि नहीं, इन सभी का सीधा असर हमारे सेहत के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए बीमारियों से दूर रहने के लिए आप इन उपायों को अपना के देख सकते हैं।

Updated: May 02, 2022 05:21:39 pm

Health Tips: शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो ओरल हेल्थ कि केयर करने की सबसे ज्यादा आवश्य्कता होती है। क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ब्रेकफास्ट के पहले दांतों के ब्रश करने कि सबसे ज्यादा आवश्य्कता होती है। रोजाना सुबह ब्रश करने से बैक्टेरिया की समस्या दूर हो जाती है, वहीं न केवल दांत साफ़ होते हैं बल्कि ये मुँह की गंदगी को दूर करने से लेकर बॉडी के अन्य पार्ट्स को स्वस्थ बना के रखने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं।

Side Effects Of Starting Day Without Brushing the Teeth I