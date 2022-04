Side Effects Of Stress: जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है सेहत के लिए हानिकारक,अवसाद के जैसी कई गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, जानिए

Side Effects Of Stress: जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है सेहत के लिए हानिकारक,अवसाद के जैसी कई गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, जानिए

Stress Health Tips: कई बार व्यक्ति बात-बात पर अधिक स्ट्रेस या तनाव लेना शुरू कर देता है यदि आप भी छोटी-छोटी चीजों को लेकर अधिक परेशान हो जाते हैं या स्ट्रेस लेने लग जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है।

Stress Health Tips: आजकल कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है लेकिन वहीं यदि इन समस्याओं को व्यक्ति अपने दिमाग और जीवन के ऊपर हावी कर लेता है तो उसे अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तनाव और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना व्यक्ति को कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का शिकार बना देता है। ऐसे में व्यक्ति बेहद परेशान हो जाता है और उसे कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है जैसे कि बात-बात पर अधिक गुस्सा आना, नींद न आना, अपने कार्य को सही से न कर पाना। ये सारी समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी कर लेता है।

side effects of stress on physical and mental health