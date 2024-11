5 मिनट में High Blood Pressure को नियंत्रित करने के सरल उपाय

Simple way to control high blood pressure in 5 minutes :

शोधकर्ताओं ने पाया है कि छोटी अवधि की शारीरिक गतिविधियां उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकती हैं।