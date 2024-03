सावधान! बचपन में ज्यादा बैठने से धमनियों को हो सकता है बड़ा नुकसान

एक नए अध्ययन के अनुसार, बचपन से ही ज्यादा समय बैठे रहने का संबंध धमनियों के सख्त होने (धमनीय कठोरता) से है। धमनियों का सख्त होना शरीर की रक्त वाहिकाओं को होने वाले नुकसान का शुरुआती संकेत माना जाता है। हालांकि, हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि इस खतरे को कम करने में मदद कर सकती है।

Sitting Too Much as a Kid? It Could Damage Your Arteries Early