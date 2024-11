ब्रेन की ताकत को बढ़ाती नींद, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा

Sleep increases brain power : क्या कहता है नया शोध? राइस यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन मेथोडिस्ट सेंटर और वेइल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं की एक टीम ने नींद और मस्तिष्क के बीच (Relationship between sleep and the brain) संबंधों पर शोध किया।

इस अध्ययन के अनुसार, हल्की नींद (एनआरईएम) मस्तिष्क की सूचना एन्कोडिंग क्षमताओं को बढ़ाने का काम करती है। इसका मतलब है कि नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क अधिक कुशलता से जानकारियों को इकठ्ठा करता है।

नींद का रहस्य: कैसे होता है मस्तिष्क तेज? The secret of sleep: How does the brain become sharper? शोधकर्ताओं ने पाया कि नींद (Sleep) के दौरान मस्तिष्क की न्यूरोनल गतिविधियां बदल जाती हैं। नींद के बाद की गतिविधि: न्यूरॉन्स अधिक स्वतंत्रता से सक्रिय होते हैं।

परिणाम: यह बदलाव मस्तिष्क के सूचना प्रसंस्करण और दृश्य कार्यों को बेहतर बनाता है।

शोध में यह भी सामने आया कि जो लोग पर्याप्त नींद (Sleep) लेते हैं, उनकी जानकारी को पहचानने और दृश्य कार्यों को करने की सटीकता बढ़ जाती है।

यह भी पढ़ें-सर्दियों में कैसे खाएं बादाम, भीगे हुए या सूखे? नींद नहीं तो क्या? What if you don’t sleep? राइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वैलेन्टिन ड्रागोई ने बताया कि यह संभव है कि कुछ लाभ जैसे मस्तिष्क की मरम्मत और प्रदर्शन में सुधार, बिना नींद के भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक भविष्य में विशेष न्यूरो-मॉड्यूलेशन उपचार विकसित कर सकते हैं। राइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वैलेन्टिन ड्रागोई ने बताया कि यह संभव है कि कुछ लाभ जैसे मस्तिष्क की मरम्मत और प्रदर्शन में सुधार, बिना नींद के भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक भविष्य में विशेष न्यूरो-मॉड्यूलेशन उपचार विकसित कर सकते हैं।

क्यों है नींद जरूरी? Why is sleep necessary? डॉ. नताशा खरास, जो इस शोध की प्रमुख शोधकर्ता हैं, कहती हैं, “नींद के दौरान मस्तिष्क आराम करता है और ऊर्जा पुनः प्राप्त करता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि मस्तिष्क की क्षमताओं को भी बढ़ाता है।”

शोध के निष्कर्ष शोध के परिणाम बताते हैं: – नींद मस्तिष्क की सूचना एन्कोडिंग और प्रसंस्करण को तेज करती है।

– दृश्य कार्यों में सुधार और सटीकता बढ़ाने में मदद करती है।

– यह लाभ केवल उन व्यक्तियों में देखा गया जो अच्छी नींद लेते हैं।

यह शोध नींद (Sleep) की वैज्ञानिक भूमिका को और अधिक स्पष्ट करता है। हल्की नींद के लाभों को समझना न केवल हमारी दैनिक उत्पादकता में सुधार कर सकता है, बल्कि मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए नए उपचारों की संभावना भी खोल सकता है।

नींद न केवल एक आराम का माध्यम है, बल्कि मस्तिष्क की ऊर्जा और क्षमता को बढ़ाने का एक अद्भुत तरीका भी है।