Snoring Warning: क्या आप रात में खर्राटे ले रहे हैं? हो सकते हैं Diabetes और BP जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत

Snoring Warning: लगातार और तेज खर्राटे सिर्फ नींद की गुणवत्ता को ही खराब नहीं करते, बल्कि यह आपके शरीर में चल रहे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ की ओर भी इशारा कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 18, 2025

Snoring and heart health, Snoring risk factors, Loud snoring danger,

Snoring and metabolic health|फोटो सोर्स – Patrika.com

Snoring Warning: रात में खर्राटे लेना बहुतों को एक आम और सामान्य आदत लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण दिखने वाली समस्या अंदर ही अंदर गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है? लगातार और तेज खर्राटे सिर्फ नींद की गुणवत्ता को ही खराब नहीं करते, बल्कि यह आपके शरीर में चल रहे ऐसे हेल्थ इश्यूज की ओर भी इशारा कर सकते हैं, जो समय रहते पहचाने न जाएं तो डायबिटीज, हाई BP और हार्ट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए खर्राटों को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह आपके शरीर की एक अहम चेतावनी भी हो सकती है

कई बीमारियों का जड़ कारण बन सकता है OSA

स्लीप एपनिया अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ भी दिखाई देता है। अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर वाले हर 10 में से 6 मरीजों में इसकी संभावना पाई जाती है। वहीं, डायबिटीज से जूझ रहे आधे से अधिक लोगों में भी इसके लक्षण दिख सकते हैं। यह बीमारी अब सिर्फ बुज़ुर्गों या मोटापे तक सीमित नहीं कामकाजी लोग, माता-पिता, और बड़े टॉन्सिल वाले बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।

इन चेतावनी संकेतों पर तुरंत ध्यान दें

  • रोजाना तेज और भारी खर्राटे
  • नींद में घुटन या हांफने जैसा एहसास
  • सुबह सिरदर्द
  • पूरी रात की नींद के बाद भी दिनभर थकान
  • ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई
  • चिड़चिड़ापन या मूड में बदलाव
  • रात में बार-बार पेशाब की जरूरत

क्यों जरूरी है समय पर इलाज?

  • हृदय रोग और स्ट्रोक का बढ़ा जोखिम
  • हाई ब्लड प्रेशर
  • वजन बढ़ना और डायबिटीज
  • अवसाद, चिंता और याददाश्त कमजोर होना
  • थकान के कारण दुर्घटनाओं का खतरा

कैसे होती है जांच और क्या हैं उपचार के विकल्प?

  • सीपैप मशीन
  • वजन कम करना और लाइफस्टाइल में सुधार
  • विशेष माउथपीस
  • बच्चों में बड़े टॉन्सिल का उपचार
  • जरूरत पड़ने पर सर्जरी

कब कराएं जांच?

अगर आपके खर्राटे तेज हैं, सुबह उठकर थकान महसूस होती है, या आप डायबिटीज/हाई BP के मरीज हैं, तो देर न करें। एक स्लीप स्टडी आपकी जिंदिगी बदल सकती है। अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि स्वस्थ और लंबी उम्र का आधार है।

Published on:

18 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / Health / Snoring Warning: क्या आप रात में खर्राटे ले रहे हैं? हो सकते हैं Diabetes और BP जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत

