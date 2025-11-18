Snoring Warning: क्या आप रात में खर्राटे ले रहे हैं? हो सकते हैं Diabetes और BP जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत

Snoring Warning: रात में खर्राटे लेना बहुतों को एक आम और सामान्य आदत लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण दिखने वाली समस्या अंदर ही अंदर गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है? लगातार और तेज खर्राटे सिर्फ नींद की गुणवत्ता को ही खराब नहीं करते, बल्कि यह आपके शरीर में चल रहे ऐसे हेल्थ इश्यूज की ओर भी इशारा कर सकते हैं, जो समय रहते पहचाने न जाएं तो डायबिटीज, हाई BP और हार्ट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए खर्राटों को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह आपके शरीर की एक अहम चेतावनी भी हो सकती है