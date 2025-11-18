Snoring Warning: क्या आप रात में खर्राटे ले रहे हैं? हो सकते हैं Diabetes और BP जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत

Snoring and metabolic health|फोटो सोर्स – Patrika.com
Snoring Warning: रात में खर्राटे लेना बहुतों को एक आम और सामान्य आदत लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण दिखने वाली समस्या अंदर ही अंदर गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है? लगातार और तेज खर्राटे सिर्फ नींद की गुणवत्ता को ही खराब नहीं करते, बल्कि यह आपके शरीर में चल रहे ऐसे हेल्थ इश्यूज की ओर भी इशारा कर सकते हैं, जो समय रहते पहचाने न जाएं तो डायबिटीज, हाई BP और हार्ट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए खर्राटों को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह आपके शरीर की एक अहम चेतावनी भी हो सकती है
स्लीप एपनिया अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ भी दिखाई देता है। अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर वाले हर 10 में से 6 मरीजों में इसकी संभावना पाई जाती है। वहीं, डायबिटीज से जूझ रहे आधे से अधिक लोगों में भी इसके लक्षण दिख सकते हैं। यह बीमारी अब सिर्फ बुज़ुर्गों या मोटापे तक सीमित नहीं कामकाजी लोग, माता-पिता, और बड़े टॉन्सिल वाले बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।
अगर आपके खर्राटे तेज हैं, सुबह उठकर थकान महसूस होती है, या आप डायबिटीज/हाई BP के मरीज हैं, तो देर न करें। एक स्लीप स्टडी आपकी जिंदिगी बदल सकती है। अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि स्वस्थ और लंबी उम्र का आधार है।
