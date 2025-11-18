पेट साफ नहीं होता और Digestion हमेशा स्लो? जानें कौन-सी Vitamin Deficiencies को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

विटामिन B1 शरीर में ऊर्जा बनाने और पाचन से जुड़ी एंजाइम गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। जब इसकी कमी हो जाती है, तो पाचन एंजाइम ठीक से नहीं बन पाते, जिससे खाना टूटने और आंतों में आगे बढ़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।ऐसे में पेट देर से खाली होता है और कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। साबुत अनाज, दालें, बीज आदि का नियमित सेवन शरीर में थायमिन का स्तर बनाए रखने में मदद करता है।