Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

पेट साफ नहीं होता और Digestion हमेशा स्लो? जानें कौन-सी Vitamin Deficiencies को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Vitamin Deficiencies: कई बार शरीर में जरूरी विटामिन्स का स्तर घट जाने से भी आंतों की गति, पाचन रस और मांसपेशियों की ताकत प्रभावित होने लगती है , तो आंतें सुस्त पड़ जाती हैं और कब्ज, पेट भारी लगना और ब्लोटिंग जैसी परेशानियां धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 18, 2025

Constipation vitamin deficiency, Vitamin D deficiency symptoms, Vitamin B12 deficiency digestion,

Healthy gut tips|फोटो सोर्स – Freepik

Vitamin Deficiencies: अगर रोजाना पेट ठीक से साफ नहीं होता, भारीपन रहता है या खाना पचने में ज्यादा समय लगता है, तो वजह सिर्फ गलत खान–पान ही नहीं होती। कई बार शरीर में छिपी हुई विटामिन की कमी भी आपकी पाचन क्रिया को धीमा कर देती है। अक्सर लोग इन कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये हल्की–फुल्की दिक्कतें आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती हैं।

विटामिन्स की कमी और कब्ज की समस्या

विटामिन D, B12, B1 और C की कमी न सिर्फ हमारे शरीर की इम्यूनिटी और हड्डियों को प्रभावित करती है, बल्कि पाचन तंत्र पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। इन विटामिन्स की कमी से आंतों की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे खाना आगे बढ़ने में समय लगता है और कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है।

विटामिन D की कमी

विटामिन D आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से आंतों की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे कब्ज, पेट भारी लगना और सुस्ती जैसी परेशानियां हो सकती हैं। रोज थोड़ी धूप लेना, फोर्टिफाइड खाने का सेवन, या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए सप्लीमेंट इसका इलाज हो सकते हैं।

विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 नसों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से आंतों की गति धीमी पड़ जाती है और कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है। शाकाहारी लोगों में इसका लेवल कम होना आम बात है, इसलिए दूध, दही, पनीर, अंडे या फोर्टिफाइड फूड को डाइट में शामिल करना फायदेमंद होता है।

विटामिन B1 की कमी

विटामिन B1 शरीर में ऊर्जा बनाने और पाचन से जुड़ी एंजाइम गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। जब इसकी कमी हो जाती है, तो पाचन एंजाइम ठीक से नहीं बन पाते, जिससे खाना टूटने और आंतों में आगे बढ़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।ऐसे में पेट देर से खाली होता है और कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। साबुत अनाज, दालें, बीज आदि का नियमित सेवन शरीर में थायमिन का स्तर बनाए रखने में मदद करता है।

विटामिन C की कमी

विटामिन C सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं, बल्कि आंतों की कोशिकाओं की मरम्मत और Stool hydration में भी अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर मल सख्त होने लगता है, जिससे कब्ज बढ़ जाती है। साथ ही शरीर में कोलेजन बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ती है, जो आंतों की संरचना को प्रभावित कर सकती है। अपनी डाइट में नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, कीवी, शिमला मिर्च और ब्रोकोली जैसे फलों और सब्जियों को शामिल करना फायदेमंद होता है।

ये भी पढ़ें

गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है? जानिए कौन-सा Vitamin है इसका असली कारण
स्वास्थ्य
Emotional imbalance due to vitamin deficiency

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Nov 2025 10:19 am

Published on:

18 Nov 2025 10:10 am

Hindi News / Health / पेट साफ नहीं होता और Digestion हमेशा स्लो? जानें कौन-सी Vitamin Deficiencies को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रहा है कोलोरेक्टल कैंसर? 24 साल की रिसर्च और डॉक्टरों ने खोले चौंकाने वाले राज

Colorectal Cancer in Young Adults
स्वास्थ्य

Eye Screening : महिलाओं और बुजुर्गों के मिट गए फिंगर प्रिंट, आंख स्क्रीनिंग कर बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड

काम वाली महिलाओं, बुजुर्गों के हाथों की उंगलियां घिसने से लकीर मिट रही है। अब मशीन में फिंगर प्रिंट्स नहीं आ रहे है, जिससे आयुष्मान कार्ड बनाने में परेशानी हो रही है। ऐसी महिलाओं के जिला अस्पताल में आंख स्क्रीनिंग करने वाली मशीन से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।
बालोद

Bad Morning Breath: क्या आपकी सुबह की बदबू सामान्य है या Infection का संकेत? पहचानें फर्क और बचाव के तरीके

Gum infection bad breath, Morning breath remedies,
स्वास्थ्य

Grey Hair: क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं कई और? डॉक्टर ने दिया साफ जवाब

hair ageing signs, grey hair expert advice, grey hair care tips,
स्वास्थ्य

Healthy Lifestyle Tips: आज की भागदौड़ में फिट रहना मुश्किल? अपनाएं ये 5 आसान हेल्थ हैबिट्स

Healthy Living Tips, Daily Wellness Habits, Quick Health Tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.