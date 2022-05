Healthy Drinks: चाय नहीं इन ड्रिंक्स और काढ़े से करें अपने दिन की शुरुआत और रहें बीमारियों से कोसों दूर

Healthy Drinks: अक्सर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं,लेकिन क्या आपको पता है कि इनके सेवन से शरीर को कई सारे नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इसकी जगह पर आप रोजाना सुबह इन ड्रिंक्स और काढ़े का सेवन कर सकते हैं।

Updated: May 30, 2022 02:54:32 pm

Health Tips: ज्यादातर घरों में सुबह उठने के बाद दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से होती है, इनका सेवन शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वहीं ये हार्ट अटैक और किडनी की दिक्कतों को दो गुना ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। वहीं यदि आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन पसंद है तो कुछ खा के ही इनका सेवन करें, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो जाएँ और आप स्वस्थ भी बने रहें।

start day with home made khada instead of tea