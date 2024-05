Statin drugs घटाती हैं दिल की बीमारी का खतरा, 85 पार भी फायदेमंद

क्या हैं स्टेटिन दवाएं What are statin drugs? स्टेटिन दवाएं (Statin drugs) खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती हैं, जिससे हृदय रोग (Heart disease) का खतरा कम हो जाता है. इससे पहले, 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में हृदय रोग (Heart disease) की रोकथाम के लिए स्टेटिन दवाओं (Statin drugs) के इस्तेमाल को लेकर सहमति कम थी. क्योंकि इस उम्र के लोगों को लेकर बड़े पैमाने पर अध्ययन नहीं हुए थे.

हाल ही में हुए इस अध्ययन में 60 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को शामिल किया जिन्हें पहले से कोई हृदय रोग (Heart disease) नहीं था. इस अध्ययन में औसतन 5.3 साल तक मरीजों पर नजर रखी गई.

स्टेटिन दवा लेने से शरीर में कोई नुकसान नहीं हुआ Taking statin medicine did not cause any harm to the body अध्ययन में पाया गया कि 75 से 84 साल के 42,680 लोगों में से 9,676 लोगों को हृदय रोग हुआ. वहीं, 85 साल से ज्यादा उम्र के 5,390 लोगों में से 1,600 को ये बीमारी हुई.

अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सभी उम्र के लोगों में, स्टेटिन दवा (Statin drugs) लेने से हृदय रोग (Heart disease) और मृत्यु का जोखिम कम पाया गया. ये फायदा 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी देखा गया.

हालांकि, शोधकर्ताओं ने ये भी माना है कि खानपान और शारीरिक गतिविधि जैसी आदतों को भी ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इनका भी असर पड़ता है.