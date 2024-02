दिल का खतरा बढ़ा सकता है स्टेरॉयड का इस्तेमाल, जरा सोचिए फिर लीजिए

Steroids can harm your heart : नए अध्ययन में पाया गया है कि टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव की नकल करने वाले स्टेरॉयड लेने वाले लोगों में एट्रियल फिब्रिलेशन नामक हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। यह शोध जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। इसमें पाया गया कि पुरुष सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जिन्हें एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड (एएएस) भी कहा जाता है, का इस्तेमाल ज्यादातर युवा पुरुषों में मांसपेशी बनाने के लिए किया जाता है।

Steroid use can increase the risk of heart disease