Stress Gut Health: खराब मूड बिगाड़ता है आपका पाचन तंत्र, ये हो सकता है कारण

Stress Gut Health: तनाव सिर्फ दिमाग को नहीं, बल्कि आपके पेट और पाचन को भी प्रभावित करता है। जानिए कैसे Stress पाचन को बिगाड़ता है, किन लक्षणों पर ध्यान दें और आसान टिप्स से पेट को कैसे रखें हेल्दी।

भारत

Dimple Yadav

Aug 14, 2025

Stress Gut Health
Stress Gut Health (PHOTO- FREEPIK)

Stress Gut Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव (Stress) से बचना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ आपके मूड को ही नहीं, बल्कि आपके पेट और पाचन पर भी गहरा असर डालता है। ऑफिस का प्रेशर, तेज लाइफस्टाइल, नींद की कमी और टेंशन ये सब आपके पेट के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।

ये बात कम ही लोगों के पता होगा कि हमारा दिमाग और पेट आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे गट-ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर दिमाग में तनाव है तो पेट पर उसका असर होगा, और अगर पेट में परेशानी है तो दिमाग भी परेशान हो सकता है।

Daily Habits Improve Gut Health : रोजाना की ये 5 आदतें आपके पेट के स्वास्थ्य को बना सकती हैं बेहतर
तनाव और पेट का रिश्ता

हमारे दिमाग और पेट के बीच नसों, हार्मोन और केमिकल्स का नेटवर्क है। जब आप परेशान, घबराए या उत्साहित होते हैं, तो पेट में तितलियां उड़ने जैसा, मिचली या दर्द महसूस हो सकता है। टेंशन से गैस, कब्ज, दस्त, हार्टबर्न (एसिडिटी) और IBS (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम) जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

तनाव के असर

  • पेट में दर्द और असहजता – टेंशन में कभी पाचन धीमा हो जाता है (कब्ज, गैस), तो कभी तेज़ (दस्त, ऐंठन)।
  • गट ज्यादा सेंसिटिव होना – हल्की-सी परेशानी भी ज्यादा महसूस होने लगती है।
  • गट बैक्टीरिया का बिगड़ना – तनाव से अच्छे बैक्टीरिया कम और खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिससे पेट फूला-फूला लगता है।
  • पुरानी बीमारियों का बढ़ना – एसिडिटी, क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं।

तनाव कम करने और पेट को स्वस्थ रखने के आसान तरीके

गहरी सांस और मेडिटेशन

दिन में कुछ मिनट गहरी सांस लेने या मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है और पेट की परेशानी कम होती है।

नियमित व्यायाम

टहलना, योगा, तैराकी या कोई भी पसंदीदा एक्सरसाइज पाचन को दुरुस्त रखती है और तनाव घटाती है।

संतुलित खाना

फल, सब्जियां, दालें, फाइबर और दही, किमची, इडली जैसे फर्मेंटेड फूड्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा कैफीन और शराब से बचें।

पानी ज्यादा पिएं

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। अदरक या पुदीना वाली हर्बल टी भी पेट को आराम देती है।

अच्छी नींद लें

रोज 7-9 घंटे की नींद लें। सोने से पहले फोन-टीवी से दूरी बनाएं और रिलैक्स माहौल में सोएं।

Gut Health Tips: आंतों की सेहत के लिए सरल टिप्स: ब्लोटिंग और गैस को कैसे कम करें
health

Health department

health news

हैल्दी ब्रेकफास्ट

Healthy Lifestyle

14 Aug 2025 03:09 pm

14 Aug 2025

