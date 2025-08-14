Stress Gut Health: खराब मूड बिगाड़ता है आपका पाचन तंत्र, ये हो सकता है कारण

Stress Gut Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव (Stress) से बचना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ आपके मूड को ही नहीं, बल्कि आपके पेट और पाचन पर भी गहरा असर डालता है। ऑफिस का प्रेशर, तेज लाइफस्टाइल, नींद की कमी और टेंशन ये सब आपके पेट के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।
ये बात कम ही लोगों के पता होगा कि हमारा दिमाग और पेट आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे गट-ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर दिमाग में तनाव है तो पेट पर उसका असर होगा, और अगर पेट में परेशानी है तो दिमाग भी परेशान हो सकता है।
हमारे दिमाग और पेट के बीच नसों, हार्मोन और केमिकल्स का नेटवर्क है। जब आप परेशान, घबराए या उत्साहित होते हैं, तो पेट में तितलियां उड़ने जैसा, मिचली या दर्द महसूस हो सकता है। टेंशन से गैस, कब्ज, दस्त, हार्टबर्न (एसिडिटी) और IBS (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम) जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
दिन में कुछ मिनट गहरी सांस लेने या मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है और पेट की परेशानी कम होती है।
टहलना, योगा, तैराकी या कोई भी पसंदीदा एक्सरसाइज पाचन को दुरुस्त रखती है और तनाव घटाती है।
फल, सब्जियां, दालें, फाइबर और दही, किमची, इडली जैसे फर्मेंटेड फूड्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा कैफीन और शराब से बचें।
दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। अदरक या पुदीना वाली हर्बल टी भी पेट को आराम देती है।
रोज 7-9 घंटे की नींद लें। सोने से पहले फोन-टीवी से दूरी बनाएं और रिलैक्स माहौल में सोएं।