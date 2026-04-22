मीठा खाने से ही नहीं होती डायबिटीज! कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया Sugar और Diabetes के बीच का असली सच

Sugar VS Diabetes: हेल्थ की दुनिया में शुगर (मीठा) और डायबिटीज दो ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखी चीनी और डॉक्टर द्वारा बताई गई डायबिटीज की बीमारी में जमीन-आसमान का फर्क है? अगर हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, तो हम अपनी सेहत के साथ लापरवाही कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर कुणाल प्रफुल सिंकर (हृदय रोग विशेषज्ञ) से आसान शब्दों में इसको समझते हैं।