Sudden Deaths in UP : यूपी में क्रिकेट खेलते-खेलते 2 की अचानक मौत, डॉक्टर ने कहा- खेलकूद करने वाले सावधान!

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
Sudden Deaths in UP News: खेलते-कूदते, चलते-फिरते मौत होना सर्दी-खांसी की तरह आम होते दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में दो-चार दिन के भीतर 2 युवाओं की मौत क्रिकेट खेलने के दौरान मैदान पर हो गई। एक घटना बरेली और एक शाहजंहापुर की बताई जा रही है। दोनों युवकों की मैदान पर मौत होने से अन्य खिलाड़ी सदमे में हैं। आइए, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. धर्म प्रकाश शरण से समझते हैं कि युवाओं में अचानक मौत, हार्ट अटैक के क्या लक्षण दिखते हैं।
डॉ. शरण कहते हैं कि युवाओं में अचानक मौत या हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। इस तरह के केसों को लेकर गहन जांच पड़ताल नहीं हो पा रही है जिससे कि सटीक कारण का पता चल सके। हां, लेकिन कुछ लोग लक्षण बता रहे हैं उस आधार पर कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है।
अगर आप कहीं खड़े हैं, लेटे हैं या खेल रहे हैं… आपको अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे आप खुद को कार्डियक अरेस्ट से बचा सकते हैं। हालांकि, कार्डियक अरेस्ट होने पर बचने के चांसेज ना के बराबर होते हैं। हां, अगर समय पर सीपीआर दी जाए या चंद मिनटों में अस्पताल पहुंचा दे तो बचने के चांसेज हो सकते हैं।
जॉन हॉपकिंस की हेल्थ रिपोर्ट में इस बात को लेकर जिक्र है कि अगर आप खेलकूद करते हैं तो आपको अपने परिवार की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसीको दिल की समस्या रही है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर खेलकूद करना चाहिए।
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