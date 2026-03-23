Sudden Deaths in UP : यूपी में क्रिकेट खेलते-खेलते 2 की अचानक मौत, डॉक्टर ने कहा- खेलकूद करने वाले सावधान!

Sudden Deaths in UP News: खेलते-कूदते, चलते-फिरते मौत होना सर्दी-खांसी की तरह आम होते दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में दो-चार दिन के भीतर 2 युवाओं की मौत क्रिकेट खेलने के दौरान मैदान पर हो गई। एक घटना बरेली और एक शाहजंहापुर की बताई जा रही है। दोनों युवकों की मैदान पर मौत होने से अन्य खिलाड़ी सदमे में हैं। आइए, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. धर्म प्रकाश शरण से समझते हैं कि युवाओं में अचानक मौत, हार्ट अटैक के क्या लक्षण दिखते हैं।