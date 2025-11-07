Sulakshana Pandit Death Reason: सुलक्षणा पंडित का कार्डियक अरेस्ट से अचानक निधन,एक्सपर्ट से जानें दिल से जुड़ी समस्याओं से बचने के प्रभावी उपाय

Sulakshana Pandit Death Reason: प्रसिद्ध गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ, जिससे उनके परिवार और फैंस में गहरा शोक है।कार्डियक अरेस्ट स्थिति है, जिसमें दिल का अचानक काम करना बंद हो जाता है, और यह समय से इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि, इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि दिल से जुड़ी बीमारियां, उच्च रक्तचाप, तनाव, अनियमित खानपान, और व्यायाम की कमी।आइए जानते हैं डॉ हेमन्त चतुर्वेदीह्रदय रोग विशेषज्ञ से कैसे इससे बचा जाए और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किए जा सकता हैं।