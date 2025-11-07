Sulakshana Pandit Death Reason: सुलक्षणा पंडित का कार्डियक अरेस्ट से अचानक निधन,एक्सपर्ट से जानें दिल से जुड़ी समस्याओं से बचने के प्रभावी उपाय

Sulakshana Pandit cardiac arrest|फोटो सोर्स - Patrika.com
Sulakshana Pandit Death Reason: प्रसिद्ध गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ, जिससे उनके परिवार और फैंस में गहरा शोक है।कार्डियक अरेस्ट स्थिति है, जिसमें दिल का अचानक काम करना बंद हो जाता है, और यह समय से इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि, इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि दिल से जुड़ी बीमारियां, उच्च रक्तचाप, तनाव, अनियमित खानपान, और व्यायाम की कमी।आइए जानते हैं डॉ हेमन्त चतुर्वेदीह्रदय रोग विशेषज्ञ से कैसे इससे बचा जाए और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किए जा सकता हैं।
सुलक्षणा पंडित 70 के दशक में बॉलीवुड की प्रमुख स्टार्स में से एक थीं। अपनी बेहतरीन गायकी और अभिनय के लिए जानी जाने वाली सुलक्षणा पंडित, गायिका और एक्ट्रेस विजयता पंडित की बहन थीं। उनका जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था, और उन्होंने महज 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था।1967 में रिलीज हुई फिल्म 'तकदीर' में सुलक्षणा ने लता मंगेशकर के साथ 'सात समंदर पार से' गाकर अपनी गायकी से पहचान बनाई।
सुलक्षणा पंडित ने 'हेरा फेरी', 'वक्त की दीवार', 'अपनापन' और 'खानदान' जैसी फिल्मों में अभिनय किया और अपनी गायकी से भी दर्शकों का दिल जीता। अपने करियर में उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल