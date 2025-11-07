Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Sulakshana Pandit Death Reason: सुलक्षणा पंडित का कार्डियक अरेस्ट से अचानक निधन,एक्सपर्ट से जानें दिल से जुड़ी समस्याओं से बचने के प्रभावी उपाय

Sulakshana Pandit Death Reason: अभिनय और गायिकी में अपनी अलग पहचान बनाने वाली 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का गुरुवार को निधन हो गया। वह 71 वर्ष की थीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 07, 2025

sulakshana pandit, sulakshana pandit death, sulakshana pandit death reason

Sulakshana Pandit cardiac arrest|फोटो सोर्स - Patrika.com

Sulakshana Pandit Death Reason: प्रसिद्ध गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ, जिससे उनके परिवार और फैंस में गहरा शोक है।कार्डियक अरेस्ट स्थिति है, जिसमें दिल का अचानक काम करना बंद हो जाता है, और यह समय से इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि, इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि दिल से जुड़ी बीमारियां, उच्च रक्तचाप, तनाव, अनियमित खानपान, और व्यायाम की कमी।आइए जानते हैं डॉ हेमन्त चतुर्वेदीह्रदय रोग विशेषज्ञ से कैसे इससे बचा जाए और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किए जा सकता हैं।

70s में बॉलीवुड की स्टार थीं सुलक्षणा पंडित

सुलक्षणा पंडित 70 के दशक में बॉलीवुड की प्रमुख स्टार्स में से एक थीं। अपनी बेहतरीन गायकी और अभिनय के लिए जानी जाने वाली सुलक्षणा पंडित, गायिका और एक्ट्रेस विजयता पंडित की बहन थीं। उनका जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था, और उन्होंने महज 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था।1967 में रिलीज हुई फिल्म 'तकदीर' में सुलक्षणा ने लता मंगेशकर के साथ 'सात समंदर पार से' गाकर अपनी गायकी से पहचान बनाई।

कार्डियक अरेस्ट के कारण

  • खून की कमी होना
  • वॉल्यूमेट्रिक हार्ट डिजीज
  • ऑक्सीजन की कमी
  • मैग्नीशियम और असिस्टेंस के स्तर में वृद्धि

दिल के दौरे के सामान्य लक्षण

  • अत्यधिक थकान (असामान्य थकान)
  • सांस लेने में तकलीफ (महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक आम)
  • समुद्री बीमारी और उल्टी
  • पीठ और पेट दर्द
  • बार-बार चक्कर आना

हार्ट अटैक से 80-90% तक बचाव संभव है

  • धूम्रपान छोड़ें
  • अत्यधिक शराब के सेवन से बचें
  • सब्जियों, फलों और साबुत अनाज से भरपूर स्वस्थ आहार अपनाएं
  • ट्रांस वसा से बचें
  • शारीरिक गतिविधि को बढ़ाएं
  • नमक का सेवन सीमित करके रक्तचाप को सामान्य सीमा में रखें
  • अपने कैलोरी सेवन पर ध्यान देकर स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखें
  • रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करें
  • मानसिक तनाव को कम करें
  • प्रतिदिन पर्याप्त नींद लें

राजेश खन्ना और विनोद खन्ना के साथ काम किया


सुलक्षणा पंडित ने 'हेरा फेरी', 'वक्त की दीवार', 'अपनापन' और 'खानदान' जैसी फिल्मों में अभिनय किया और अपनी गायकी से भी दर्शकों का दिल जीता। अपने करियर में उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया।

Updated on:

07 Nov 2025 12:27 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:07 pm

Hindi News / Health / Sulakshana Pandit Death Reason: सुलक्षणा पंडित का कार्डियक अरेस्ट से अचानक निधन,एक्सपर्ट से जानें दिल से जुड़ी समस्याओं से बचने के प्रभावी उपाय

