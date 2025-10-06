मीठा खाने के शौकीन सावधान! चीनी से बढ़ सकता है Back Pain, जानें क्या कहते एक्सपर्ट्स

डॉक्टर जेफ विंटर्नहाइमर के अनुसार, चीनी से भरपूर आहार वजन बढ़ाने और मोटापे का कारण बन सकता है। इससे पीठ की हड्डियों और मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, और बैक पेन बढ़ सकता है। इसके अलावा, अधिक चीनी खाने से शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन (सूजन) बढ़ जाती है, जो दर्द और असुविधा को और बढ़ा देती है। यही नहीं, अत्यधिक मीठा खाने से टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिससे नसों को नुकसान पहुंचता है और पीठ का दर्द और तेज हो सकता है।