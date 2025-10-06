Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

स्वास्थ्य

मीठा खाने के शौकीन सावधान! चीनी से बढ़ सकता है Back Pain, जानें क्या कहते एक्सपर्ट्स

Sugar and Back Pain: अत्यधिक चीनी का सेवन पीठ दर्द बढ़ा सकता है। जानें कैसे चीनी वजन, सूजन और मांसपेशियों पर असर डालती है, और क्या उपाय करें ताकि पीठ दर्द कम हो और स्वास्थ्य बेहतर रहे।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 06, 2025

Sugar and Back Pain

Sugar and Back Pain (photo- gemini ai)

Sugar and Back Pain: चीनी हर किसी की पसंदीदा चीज है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए सबसे खराब फूड्स में से एक मानी जाती है। ज्यादा चीनी खाने से न सिर्फ वजन बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, बल्कि इससे ऊर्जा स्तर भी प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आपकी पीठ में दर्द है, तो चीनी आपके लिए और भी नुकसानदेह हो सकती है।

डॉक्टर जेफ विंटर्नहाइमर के अनुसार, चीनी से भरपूर आहार वजन बढ़ाने और मोटापे का कारण बन सकता है। इससे पीठ की हड्डियों और मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, और बैक पेन बढ़ सकता है। इसके अलावा, अधिक चीनी खाने से शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन (सूजन) बढ़ जाती है, जो दर्द और असुविधा को और बढ़ा देती है। यही नहीं, अत्यधिक मीठा खाने से टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिससे नसों को नुकसान पहुंचता है और पीठ का दर्द और तेज हो सकता है।

चीनी वाली डाइट में पोषक तत्वों की कमी

चीनी से भरपूर डाइट में अक्सर जरूरी पोषक तत्वों की कमी रहती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। पीठ की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए ये पोषक तत्व बेहद आवश्यक हैं। डॉ. रजत महाजन, सीनियर कंसल्टेंट, स्पाइन सर्विसेज, दिल्ली, बताते हैं कि चीनी और बैक पेन के बीच सीधे तौर पर कोई लिंक नहीं है, लेकिन ज्यादा चीनी खाने से वे स्थितियां बन सकती हैं, जो पीठ दर्द को बढ़ा सकती हैं।

जॉइंट और बैक पेन को बढ़ा सकती है चीनी

डॉ. अनुप खत्री, ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ, मुम्बई के ग्लेनइगल्स हॉस्पिटल में कहते हैं कि ज्यादा चीनी खाने से शरीर में सूजन बढ़ती है। सूजन लंबे समय तक जॉइंट और बैक पेन को बढ़ा सकती है। विशेष रूप से पेट के आसपास बढ़ा वजन पीठ की मांसपेशियों और हड्डियों पर दबाव डालता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है।

मांसपेशियों और जोड़ो की सेहत पर असर

इसके अलावा, ज्यादा चीनी खाने से मांसपेशियों और जोड़ो की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे पीठ के आस-पास के टिशू चोट या असुविधा के प्रति कमजोर हो जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि चीनी की मात्रा कम करें और नियमित रूप से स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या वेट ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज करें। इससे शरीर में सूजन कम होती है और एंडॉर्फिन रिलीज होती है, जो दर्द को कम करने में मदद करती है।

स्वास्थ्य

