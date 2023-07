Causes of back pain : अगर अक्सर रहता है कमर में दर्द, तो ये हो सकते हैं कारण, जानिए कमर दर्द से बचाव के तरीके

Causes of back pain : कमर दर्द की समस्या एक आम समस्या है। जिससे अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। कमर में होने वाले दर्द के कारणों के बारे में आपको भी पता होना चाहिए।

Causes of back pain : कमर दर्द की समस्या एक आम समस्या है। जिससे अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। कमर में होने वाले दर्द के कारणों के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। कमर के दर्द के पीछे (Causes of back pain) भी काई कारण हो सकते हैं जैसे कि घंटो तक एक ही जगह पर बैठे रहना। मांसपेशियों में खिंचाव होना,ऐंठन का आना आदि कारण हो सकते हैं। जिनकी वजह से कमर में दर्द बना रहता है। और कारणों की बात करें तो शरीर में मेटाबोलिक की कमी के कारण भी कमर दर्द होने की समस्या हो सकती है। वहीं हम में बहुत सारे लोग कमर में हो रहे दर्द को अनदेखा कर देते हैं या दर्द से निवारण की दवाइयां खाते हैं। जिनसे कुछ समय तक तो आराम मिलता है फिर वही दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए कमर दर्द (Causes of back pain) का कारण जानने की जरूरत होती है। ताकि सही तरीके से इसका इलाज करवाया जा सके।Know what are the symptoms of back pain जानिए क्या-क्या होते हैं कमर के दर्द के लक्षणकमर दर्द के लक्षण जानने की जरुरत होती है। जिससे कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएँ। कमर दर्द के दौरान देखा जाता है कि आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है। वहीं शरीर के कई हिस्सों जैसे पीठ में सूजन आ सकती है। कमर के साथ पीठ में भी सूजन का एहसास किया जा सकता है। यदि आप ज्यादा समय एक ही जगह पर लेटे या बैठे हुए हो तो ये समस्या को दो गुना बढ़ाने का काम करता है। ज्यादा समय तक यदि आप अपनी पोजीशन को नहीं बदलते हैं तो कंडीशन और खराब हो सकती है और दर्द घुटनों तक भी फ़ैल सकता है।वहीं यदि आप काफी समय से कमर दर्द जैसे समस्या से परेशान है तो इसे हल्के में न लें। आप कई प्रकार की जांच भी करवा सकते हैं जैसे कि एक्स रे,सिटी स्कैन, फ़ैसट ओर्थोग्राम, डिस्कोग्राफी ये सारी जांचें आप करवा सकते हैं। इनसे आपको पता चल सकता है कि कौन सी नस के पास अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जिसके कारण कमर दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ इन जांचों से आपको एमआरआई की जानकारी मिल जाती है। इन जांच की रिपोर्ट को सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। ताकि समस्या का सही तरीके से समाधान जान के उसका इलाज अच्छे से करवाया जा सके।