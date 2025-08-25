Patrika LogoSwitch to English

Tannishtha Chatterjee Cancer News : एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को कैंसर, जानिए क्या होता है Oligo Metastatic Cancer

Tannishtha Chatterjee Cancer News : बॉलीवुड एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी (Tannishtha Chatterjee) ने खुलासा किया कि वह Stage 4 Oligo Metastatic Cancer से जूझ रही हैं। जानें क्या होता है यह कैंसर, इसके लक्षण और खतरे।

भारत

Dimple Yadav

Aug 25, 2025

Tannishtha Chatterjee Cancer News
Tannishtha Chatterjee Cancer News (photo- insta)

Tannishtha Chatterjee Cancer News : बॉलीवुड एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने लाइफ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि वह पिछले 8 महीनों से स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टैटिक कैंसर (Oligo Metastatic Cancer) से जूझ रही हैं। इस खबर ने उनके फैन्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया।

तनिष्ठा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह पिछले कुछ महीने उनके लिए बेहद कठिन रहे हैं। पिता को कैंसर से खोने के बाद अब खुद इस बीमारी से जूझना उनके लिए और भी मुश्किल है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी 70 साल की मां और 9 साल की बेटी पूरी तरह उन पर निर्भर हैं।

प्यार और दोस्ती की ताकत को किया महसूस

इस मुश्किल हालात में भी तनिष्ठा ने प्यार और दोस्ती की ताकत को महसूस किया। उन्होंने लिखा कि असली इंसानियत, सहानुभूति और दोस्तों का साथ ही उन्हें जिंदगी जीने की ताकत दे रहा है। कई सेलेब्स जैसे दिया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा, श्रुति सेठ और अली फजल ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और उन्हें इस जंग में मजबूत बने रहने की दुआ दी।

आखिर क्या है Oligo Metastatic Cancer?

कैंसर कई प्रकार का होता है और जब यह शरीर के एक हिस्से से फैलकर दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है, तो इसे मेटास्टैटिक कैंसर (Metastatic Cancer) कहा जाता है। ओलिगो मेटास्टैटिक कैंसर (Oligo Metastatic Cancer) में कैंसर कुछ ही हिस्सों (limited sites) तक फैलता है। मतलब यह पूरी तरह से शरीर में फैला नहीं होता, बल्कि सिर्फ 3-4 जगह तक सीमित रहता है। इसे स्टेज 4 कैंसर की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अगर समय पर इलाज मिल जाए तो मरीज को राहत मिल सकती है। इलाज में अक्सर सर्जरी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड दवाइयां शामिल होती हैं।

क्यों है यह खतरनाक?

  • यह धीरे-धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है।
  • इसका इलाज लंबा और महंगा होता है।
  • मरीज की शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों पर असर पड़ता है।
  • सही समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है।

Published on:

25 Aug 2025 12:48 pm

Hindi News / Health / Tannishtha Chatterjee Cancer News : एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को कैंसर, जानिए क्या होता है Oligo Metastatic Cancer

