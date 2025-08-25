Tannishtha Chatterjee Cancer News : एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को कैंसर, जानिए क्या होता है Oligo Metastatic Cancer

Tannishtha Chatterjee Cancer News : बॉलीवुड एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने लाइफ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि वह पिछले 8 महीनों से स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टैटिक कैंसर (Oligo Metastatic Cancer) से जूझ रही हैं। इस खबर ने उनके फैन्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया।
तनिष्ठा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह पिछले कुछ महीने उनके लिए बेहद कठिन रहे हैं। पिता को कैंसर से खोने के बाद अब खुद इस बीमारी से जूझना उनके लिए और भी मुश्किल है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी 70 साल की मां और 9 साल की बेटी पूरी तरह उन पर निर्भर हैं।
इस मुश्किल हालात में भी तनिष्ठा ने प्यार और दोस्ती की ताकत को महसूस किया। उन्होंने लिखा कि असली इंसानियत, सहानुभूति और दोस्तों का साथ ही उन्हें जिंदगी जीने की ताकत दे रहा है। कई सेलेब्स जैसे दिया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा, श्रुति सेठ और अली फजल ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और उन्हें इस जंग में मजबूत बने रहने की दुआ दी।
कैंसर कई प्रकार का होता है और जब यह शरीर के एक हिस्से से फैलकर दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है, तो इसे मेटास्टैटिक कैंसर (Metastatic Cancer) कहा जाता है। ओलिगो मेटास्टैटिक कैंसर (Oligo Metastatic Cancer) में कैंसर कुछ ही हिस्सों (limited sites) तक फैलता है। मतलब यह पूरी तरह से शरीर में फैला नहीं होता, बल्कि सिर्फ 3-4 जगह तक सीमित रहता है। इसे स्टेज 4 कैंसर की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अगर समय पर इलाज मिल जाए तो मरीज को राहत मिल सकती है। इलाज में अक्सर सर्जरी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड दवाइयां शामिल होती हैं।