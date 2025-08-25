Tannishtha Chatterjee Cancer News : एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को कैंसर, जानिए क्या होता है Oligo Metastatic Cancer

कैंसर कई प्रकार का होता है और जब यह शरीर के एक हिस्से से फैलकर दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है, तो इसे मेटास्टैटिक कैंसर (Metastatic Cancer) कहा जाता है। ओलिगो मेटास्टैटिक कैंसर (Oligo Metastatic Cancer) में कैंसर कुछ ही हिस्सों (limited sites) तक फैलता है। मतलब यह पूरी तरह से शरीर में फैला नहीं होता, बल्कि सिर्फ 3-4 जगह तक सीमित रहता है। इसे स्टेज 4 कैंसर की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अगर समय पर इलाज मिल जाए तो मरीज को राहत मिल सकती है। इलाज में अक्सर सर्जरी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड दवाइयां शामिल होती हैं।