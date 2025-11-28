Tattoo Health Risks: टैटू प्रेमियों सावधान! इंक से हो सकती है ये बीमारी, नई स्टडी में खुलासा!

घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह स्टडी सिर्फ जागरूक करने के लिए है, डराने के लिए नहीं। अगर आपके पास टैटू है, तो बस ये सावधानियां रखें। धूप में जाते समय सन्सक्रीन लगाएं, टैनिंग बेड से बचें, त्वचा पर नया तिल दिखे या कोई पुराना तिल बदलने लगे, तो डॉक्टर को दिखाएं। टैटू एक खूबसूरत कला है और लोग इसे आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में अपनाते हैं। लेकिन साथ ही जरूरी है कि हम उसके संभावित हेल्थ इफेक्ट्स को भी जानें। यह स्टडी शुरुआती संकेत देती है कि टैटू और कैंसर के बीच कोई संबंध हो सकता है, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है।