Brain Cancer Treatment: अब नाक के जरिए हो सकता है ब्रेन कैंसर का इलाज? स्टडी में दिखा सुपर इफेक्ट!

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में नाक में मौजूद ओल्फेक्टरी और ट्राइजेमिनल नर्व्स सीधे दिमाग से जुड़ी होती हैं। इन रास्तों का इस्तेमाल करके दवा सीधे ट्यूमर वाली जगह तक पहुंच सकती है, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों पर साइड इफेक्ट कम होते हैं। प्री-क्लिनिकल स्टडीज में दिखा है कि नाक के जरिए दी गई दवा ब्रेन के उन हिस्सों तक भी पहुंच जाती है, जहां आमतौर पर दवा नहीं पहुंच पाती। यह तरीका कम इनवेसिव है और लंबे समय तक दोहराया जा सकता है, जो ग्लियोब्लास्टोमा जैसे तेज कैंसर में जरूरी है।