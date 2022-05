Health Tips: बढ़ते तापमान और गर्मी के कारण बॉडी के इन पार्ट्स पर होता है सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव, जानिए कैसे रखें खुद को सुरक्षित

Health Tips: गर्मी का मौसम अपने साथ बहुत सारी समस्यायों को साथ लेकर आता है, ऐसे में जानिए कि गर्मी के मौसम से आपको कैसे खुद को बचाव करने कि आवश्य्कता होती है, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और सेहत से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएँ।

Health Tips: स्वास्थ्य विशेषज्ञ का भी यही मानना है कि गर्मी के मौसम में यदि खुद का बचाव नहीं किया जाता है तो स्वास्थ्य से जुड़ी अनेकों समस्याएं हो सकती हैं। तेजी से बढ़ता हुआ तापमान बॉडी के कई अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, वहीं ज्यादा देर यदि धूप में रहते हैं तो स्किन कैंसर की जैसी समस्यायों का खतरा दो गुना ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में ये जानने कि बेहद आवश्य्कता होती है कि तेज तापमान से शरीर को कौन-कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वहीं इससे खुद को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है।

temperature rising and heat side effect on these organs