Mental Health: ये छोटी-छोटी आदतें बढ़ा देती हैं मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ऐसी गलतियां

Mental Health Tips: शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखने कि जरूरत होती है, शरीर के ऊपर तो सभी ध्यान देते हैं लेकिन मानसिक सेहत के ऊपर ध्यान रखना भूल जाते हैं। आपकी खान-पान और लाइफस्टाइल का सीधातौर पर असर मानसिक सेहत के ऊपर भी पड़ता है, कई बार बुरी हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं जिसके कारण डिप्रेशन और तनाव के जैसी गंभीर समस्या होने का खतरा दो गुना ज्यादा बढ़ जाता हैं, ऐसे में सावधानी बरतने कि बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है, इसे विस्तार में जरूर जानिए।

these habits are not good for mental health