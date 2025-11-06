Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Thyroid Early Symptoms : गर्दन या जोड़ों में दर्द? हो सकता है थायराइड, दे रहा है खतरे का संकेत!

Thyroid Early Symptoms: क्या गर्दन या जोड़ों में दर्द थायराइड की वजह से हो सकता है? जानें थायराइड असंतुलन के लक्षण, कारण और समय पर इलाज से कैसे मिले राहत।

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 06, 2025

Thyroid Early Symptoms

Thyroid Early Symptoms (Photo- gemini ai)

Thyroid Early Symptoms : थायराइड की समस्या को ज्यादातर लोग वजन बढ़ने या घटने, थकान या मूड में बदलाव से जोड़ते हैं। लेकिन कई बार शरीर में दर्द या अकड़न भी इस बीमारी का एक छुपा हुआ संकेत हो सकता है। अगर आपकी गर्दन, जबड़े, कंधे या जोड़ों में बार-बार दर्द रहता है, तो यह सिर्फ थकान नहीं, बल्कि थायराइड असंतुलन का इशारा हो सकता है।

थायराइड क्या करता है?

थायराइड एक ग्रंथि होता है जो गर्दन के बीच में होता है। यह शरीर के हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और कई जरूरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब यह ग्रंथि ज्यादा या कम हार्मोन बनाती है, तो शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है। इसका असर केवल वजन या ऊर्जा पर नहीं, बल्कि मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों पर भी पड़ता है।

थायराइड से दर्द कैसे होता है?

थायराइड ग्रंथि में जब ग्रंथि में सूजन होती है, तो गर्दन में दर्द, सूजन और निगलने में तकलीफ होती है। हार्मोनल असंतुलन से मांसपेशियों में कमजोरी, खिंचाव और दर्द महसूस होता है। थायराइड हार्मोन की कमी से जोड़ों में जकड़न और सूजन आ सकती है, जो कई बार आर्थराइटिस जैसे लक्षण देती है। कई बार कंधे, पीठ, छाती या जांघों में दर्द भी कभी-कभी थायराइड असंतुलन की वजह से हो सकता है।

शरीर के ऐसे संकेत जो अनदेखे न करें

अगर आपके गर्दन या गले में सूजन या दर्द हो रहा है। या फिर निगलने में परेशानी या जबड़े में खिंचाव होने लगे, हाथ-पैर या कंधों में बार-बार दर्द भी इसका कारण बन सकता है। कई बार सुबह उठते ही शरीर में अकड़न जैसा महसूस होता है। साथ ही वजन, भूख या नींद में अचानक बदलाव भी इसका कारण होता है। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो ये सिर्फ मांसपेशियों की थकान नहीं, बल्कि थायराइड डिसऑर्डर का संकेत हो सकते हैं।

क्या करें अगर थायराइड से जुड़ा दर्द महसूस हो?

लक्षण नोट करें कि किस हिस्से में दर्द है और कब बढ़ता है, इसका रिकॉर्ड रखें। TSH, T3 और T4 ब्लड टेस्ट करवाएं थायराइड की स्थिति साफ हो जाएगी। डॉक्टर से सलाह लें, खुद से दवा लेने की गलती न करें। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और तनाव कम करना बहुत जरूरी है।

Published on:

06 Nov 2025 04:23 pm

Hindi News / Health / Thyroid Early Symptoms : गर्दन या जोड़ों में दर्द? हो सकता है थायराइड, दे रहा है खतरे का संकेत!

