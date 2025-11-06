Thyroid Early Symptoms : गर्दन या जोड़ों में दर्द? हो सकता है थायराइड, दे रहा है खतरे का संकेत!

अगर आपके गर्दन या गले में सूजन या दर्द हो रहा है। या फिर निगलने में परेशानी या जबड़े में खिंचाव होने लगे, हाथ-पैर या कंधों में बार-बार दर्द भी इसका कारण बन सकता है। कई बार सुबह उठते ही शरीर में अकड़न जैसा महसूस होता है। साथ ही वजन, भूख या नींद में अचानक बदलाव भी इसका कारण होता है। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो ये सिर्फ मांसपेशियों की थकान नहीं, बल्कि थायराइड डिसऑर्डर का संकेत हो सकते हैं।