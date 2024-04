आपके पैरों में झुनझुनाहट, जलन, सुन्न होना? यह इस गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है

Pre diabetic symptoms feet : यदि आप नियमित रूप से अपने पैरों में झुनझुनाहट, जलन, सुन्न होना और दर्द का अनुभव कर रहे हैं, तो आप प्री-डायबिटीज हो सकते हैं - यह एक संकेत है कि आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ रहा है, ऐसा हैदराबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉ सुधीर कुमार का कहना है।

Tingling burning numbness in your feet It can be a sign of prediabetes